Landesamt will Luftschadstoffe in Rudolstadt messen

Rudolstadt Behörde bescheinigt "besondere lufthygienische Situation" und sucht geeignete Probeentnahmestellen

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz hat sich bereit erklärt, mögliche Luftschadstoffe in Rudolstadt zu messen. In einem Schreiben an die Bürgerinitiative (BI) "Lebenswerte Heimat rund ums Saaletal" kündigt die Behörde an, die befristete Einrichtung von Probeentnahmestellen für Luftschadstoffmessungen in der Schillerstadt zu prüfen.

"Aufgrund der topographischen Lage von Rudolstadt mit eingeschränkter Durchlüftung, Emissionsbeiträgen aus dem Industriegebiet Schwarza, Emissionsbeiträgen der stark befahrenen Bundesstraßen sowie ggf. Emissionsbeiträgen aus privaten Feuerungsanlagen ergibt sich für Rudolstadt eine besondere lufthygienische Situation", heißt es in dem Brief, den die BI jetzt in Auszügen öffentlich gemacht hat. Eine wichtige Voraussetzung sei die Verfügbarkeit geeigneter Standorte, weshalb man mit der Stadtverwaltung Kontakt aufnehmen werde und für Vorschläge dankbar sei.

Hilfreich mit Blick auf künftige Ansiedlungen

Die BI, die sich im Januar im Zuge der Diskussion um die Ansiedlung einer Akku-Recyclinganlage im Industriegebiet Schwarza gegründet hatte, hält es für wichtig und mit Blick auf zukünftige Ansiedlungen für hilfreich, dass Vorbelastungsmessungen auch in Rudolstadt durchgeführt werden, zumal es durch die Tallage und häufig vorherrschende Inversionswetterlagen hier eine besondere Situation gebe. Letztmals seien derartige Messungen vor 20 Jahren im Zuge der Ansiedlung der Thermischen Verwertungsanlage Schwarza (TVS) durchgeführt worden.

Deshalb unterstützt man den nun angestoßenen Prozess und fordert die Bürger auf, Vorschläge zu sinnvollen Messungen und Messstandorten zu unterbreiten. Gebeten wird um Kontaktaufnahme per Mail an info@buergerinitiative-slf-ru.de.