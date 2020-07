Blick in die Landesfotoschau im Stadtmuseum Saalfeld.

Landesfotoschau in Saalfeld endet

Noch bis zum Sonntag, 19. Juli, ist das Stadtmuseum Saalfeld ein Mekka der Thüringer Fotoliebhaber. Dann endet die coronabedingt verlängerte 12. Landesfotoschau Thüringen.

Grundlage der Landesfotoschau war ein Wettbewerb, den die Gesellschaft für Fotografie ausgeschrieben hatte. Aus den Einreichungen wählte eine Fachjury 100 Bilder aus, die derzeit im Stadtmuseum zu sehen sind. Ein Begleitkatalog hierzu sei ebenfalls im Museum erhältlich.

Im Anschluss an die Präsentation in Saalfeld werden die Bilder in weiteren Städten zu sehen sein. Nächste Station ist Berlin.