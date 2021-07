Landesrechnungshof-Chef verabschiedet sich nach zwölf Jahren

Sebastian Dette, Präsident des Thüringer Rechnungshofs, vor der Ludwigsburg in Rudolstadt.

Rudolstadt. Der Präsident des Landesrechnungshofs in Rudolstadt, Sebastian Dette, geht in den Ruhestand

Sebastian Dette, Präsident des Thüringer Rechnungshofs, vor der Ludwigsburg in Rudolstadt. Er stellte am Montagvormittag im Festsaal des Dienstgebäudes in Rudolstadt seinen zwölften und letzten Jahresbericht des Thüringer Rechnungshofs mit Bemerkungen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie zur Haushaltsrechnung 2019 vor.

Nach zwölf Jahren im Rechnungshof geht er in den Ruhestand. Der Bericht ist nach seiner Vorstellung auch öffentlich auf der Homepage des Rechnungshofs einsehbar.

