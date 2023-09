Blick auf die Sportplätze im Freigelände der Landessportschule Bad Blankenburg zum denkmalgeschützten Tribünengebäude. Am Sonntag wird hier von 14 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür geladen.

Landessportschule in Bad Blankenburg bittet zur Besichtigung

Bad Blankenburg Der Tag der offenen Tür am Sonntag steht unter dem Motto der diesjährigen LSB-Kampagne „Zurück in den Sportverein“

Einmal im Jahr lädt die Landessportschule in Bad Blankenburg zum Blick hinter die Kulissen. An diesem Sonntag von 14 bis 18 Uhr ist es wieder soweit. Der Tag steht unter dem Motto des diesjährigen LSB-Kampagne „Zurück in den Sportverein“. Besucher sind willkommen.

"Die Landessportschule lebt im Wesentlichen von ihren Gästen aus den Sportverbänden und Sportvereinen. Sie bringen das Leben in unsere Sportstätten.

Unterstützt von vielen Vereinen möchten wir euch zeigen wie bunt und vielfältig das Sport- und Vereinsleben ist. Komm vorbei, komme mit den Vereinen ins Gespräch und teste, welche Sportart deine ist!" heißt es in der Einladung. Die Vereine biöten eine Vielzahl von Mitmachangeboten, Informationsständen und Showeinlagen.

Fast ein dutzend Vereine stellen sich vor

Mit dabei sind am Sonntag der HSV Bad Blankenburg, Turn- und Sportverein Bad Blankenburg, Bad Blankenburger Carneval Club, 1. SSV Saalfeld 92, Sportverein 1883 Schwarza, Schießsportverein, Kreissportbund Saale/Schwarza, FUN- Sportverein VITAL, TC 1991 Bad Blankenburg und Saalfeld Titans.

Außerdem erwarten die Besucher spannende Führungen durch die Hotel- und Tagungsräume der Einrichtung des Landessportbundes. Man kann technische Bereiche durchforschen und durch die beeindruckende Geschichte der Landessportschule stöbern. Außerdem gibt es Spaß auf der Hüpfburg, Kinderschminken, Ponyreiten, eine Fee aus dem Feenweltchen, die Falknerei der Burg Greifenstein und musikalische Unterhaltung mit DJ Böhmi.

Damit der Sport nicht zu kurz kommt, findet das LSS-Beach-Mixed-Quattro von 10.30 bis 17 Uhr auf der Beachvolleyballanlage der Sportschule statt.

Die Teams müssen aus vier Personen (eine Frau und drei Männern) bestehen.