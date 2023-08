Landkreis informiert zu Deutschlandticket im Schülerverkehr

Saalfeld. Die wichtigsten Infos für Eltern zusammengefasst. Antrag, Bescheid und Bezahlung.

Aufgrund der häufigen Nachfragen hat das Landratsamt folgende Informationen rund um das Deutschlandticket im Schülerverkehr zusammengefasst:

Wann erfolgt die Umstellung und wie die Beantragung?

Die Umstellung auf das Deutschland-Ticket durch das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt erfolgt zum 1. August für Anträge, die bis zum 15. Juli 2023 im Schulverwaltungsamt des Landratsamtes eingegangen sind. Die Beantragung ist fortlaufend, jeweils bis zum 15. des Monats für den Folgemonat, möglich. Alle Schülerinnen und Schüler, die bislang für den Schülerverkehr angemeldet sind, wurden bereits im Frühjahr persönlich angeschrieben und über die Verfahrensweise informiert. Zukünftige Fahrschüler, die einen Antrag auf Erhalt des Deutschland-Tickets gestellt haben, erhalten ihren Fahrausweis per Post voraussichtlich bis zum 1. August 2023 durch die Kombus GmbH.

Wie erfolgt die Bezahlung?

Die Rechnungslegung über die Zuzahlung erfolgt durch das Landratsamt ab dem 1. September 2023 postalisch, also per Brief an die Eltern. Ungeachtet dessen ist die Wirksamkeit des Deutschlands-Tickets auf der Grundlage des Antrages bereits ab dem 1. August vollumfänglich, gemäß den Tarifbestimmungen für das Deutschland-Ticket, gewährleistet. Dies bedeutet, dass das beantragte Deutschlandticket bereits freigeschaltet ist, auch wenn die Rechnung bei den Eltern noch nicht eingegangen ist und somit noch keine Zahlung erfolgen konnte.

Mein Kind hat schon einen Schülerfahrausweis – was muss ich tun?

Fahrschüler, die bereits im Besitz eines Schülerfahrausweises sind, erhalten keinen neuen Fahrausweis, es besteht also kein Handlungsbedarf. Der vorhandene Ausweis wird durch Nutzung in einem Bus der Kombus GmbH ab dem 1. August automatisch auf das Deutschland-Ticket umprogrammiert. Danach können die Schüler den Schülerfahrausweis (zusammen mit Schüler- oder Personalausweis) als Deutschland-Ticket verwenden.

Bei Fragen: E-Mail schuelerbefoerderung@kreis-slf.de