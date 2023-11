Landkreis-Podcast wird in Mötzelbach und Rudolstadt vorgestellt

Auch im Stellwerk in Weimar wurde bereits über den Landkreis-Podcast diskutiert. In dieser Woche gibt es die Möglichkeit dazu in Mötzelbach und Rudolstadt.

Saalfeld/Rudolstadt Zwei Hörabende mit Gespräch laden dazu ein, sich Gesellschaft, Kultur und Politik anders zu nähern, als es üblich ist.

Es hat ein bisschen gedauert, aber dafür gibt es in dieser Woche gleich zweimal die Möglichkeit, den Podcast "Schon morgens sind die Tiere wach. Was machen die denn bloß?" kennenzulernen. Am Mittwoch wird er um 19 Uhr im Hof Nr. 9 in Mötzelbach vorgestellt, am Freitag zur selben Zeit in der Bibliothek Rudolstadt.

"Hörabend mit Gespräch" nennen die Autoren Anna Barth aus Schlosskulm und Robert Dobe aus Berlin das Format, das schon an einigen anderen Orten, beispielsweise im Stellwerk in Weimar funktioniert hat. Auch im Bürgerradio SRB lief die Hörproduktion in zwölf Teilen inzwischen "und findet immer wieder wohlgestimmte Hörerinnen und Hörer", wie Anna Barth berichtet.

Acht Protagonisten kommen zu Wort

In dem dokumentarischen Stück geht es um das Zusammenleben im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, um Glück und Glauben, Gerechtigkeit, Engagement und Gemeinschaft. Zu Wort kommen Werner Baum, Benjamin Hoff, Elisabeth Lammers, Markus Machelett, Katharina Schaubitzer, Thomas Spanier, Marko Wolfram und P., die weg will von hier, unbedingt!

So "entsteht ein Bild des Landkreises, der abseits von Metropolen in traumhafter Landschaft gelegen, von Land- und Forstwirtschaft ebenso geprägt ist wie von Industrie", heißt es in der Einladung zu den Hörabenden. "Von seinen Menschen, die auf der Suche nach eigener Zukunft, Traditionen fortführen oder weggehen, Neuanfänge wagen oder resignieren. Die damit zu kämpfen haben, das Jugend fehlt, das sich Gewissheiten und Perspektiven auflösen. Ein Bild, von Widerstreit und Unversöhnlichkeit. Ein Bild von Oben und von Unten. Eine Liebeserklärungen an die Heimat". Eingeladen wird dazu, sich Gesellschaft, Kultur und Politik anders zu nähern, als es üblich ist.