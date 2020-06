Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt fördert Sportstätten mit über 190.000 Euro

„Der Jugendhilfeausschuss, der Unterausschuss Sport und der Haushaltsausschuss haben die Mittel nun freigegeben, damit können wir drei Projekte mit insgesamt 192.550 Euro unterstützen“, freute sich Landrat Marko Wolfram (SPD) nach der Sitzung des Haushaltsausschusses. Das geht aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung hervor.

Demnach erhalte die Regelschule „Friedrich Schiller“ in Rudolstadt eine neue Tartanbahn, die Grundschule West in Rudolstadt eine neue Laufbahn mit Weitsprunggrube und an der Sporthalle „Am Waldhaus“ in Königsee kann der dritte Bauabschnitt starten.

„Die Entscheidung über die Verteilung der Fördermittel war in diesem Jahr nicht ganz einfach“, so der Landrat. Wegen aktualisierter Maßnahmen und deren Kosten, aber auch, weil zur Haushaltsplanung 2020 nicht alle Fördermittelanträge vorlagen, reichten die Kreismittel nicht aus, um die drei zur Entscheidung stehenden Vorhaben mit dem Höchstfördersatz von 30 Prozent zu unterstützen.

„Ich freue mich, dass der Haushaltsauschuss meinem Vorschlag gefolgt ist, die Projekte mittels der Investitionspauschale doch noch zu realisieren.“, sagte Wolfram. Die ursprünglichen 150.000 Euro Kreismittel wurden um 42.550 Euro aus der zusätzlichen Investitionspauschale des Freistaates aufgestockt.