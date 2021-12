Landrat von Saalfeld-Rudolstadt hat Corona

Saalfeld. Marko Wolfram (SPD) trotz Impfung positiv getestet - so geht es jetzt mit der Amtsführung und im Kreistag weiter.

Nach einem positiven PCR-Test am Montag befindet sich Landrat Marko Wolfram (SPD) in Quarantäne. Über die Dauer werde das Gesundheitsamt entscheiden, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Die Termine der nächsten Tage würden entweder verschoben oder als Videokonferenz, telefonisch bzw. durch gesetzliche Stellvertreter wahrgenommen. Der Kreistag am kommenden Dienstag im Meininger Hof in Saalfeld soll ohne den 47-Jährigen stattfinden. Der erste ehrenamtliche Beigeordnete, Maik Kowalleck (CDU), wird den Landrat in der Sitzung vertreten.

Marko Wolfram erklärt laut der Mitteilung: „Mir geht es den Umständen entsprechend gut und ich bin froh, dass die Impfung mich vor schlimmeren Nebenwirkungen schützt. Dank Videokonferenzsystem und digitaler Akte kann ich das Amt von zu Hause aus ganz gut führen. Natürlich vermisse ich aber den persönlichen Kontakt zu den Mitarbeitern und Kreistagsmitgliedern schmerzlich.“ Der studierte Volkswirt aus Probstzella ist seit 2014 Landrat des Kreises Saalfeld-Rudolstadt und wurde im vergangenen Jahr für eine zweite Amtszeit widergewählt.