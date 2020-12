Saalfelder Landrat ruft zu Vernunft auf - Fünfte Pandemiestation voll

Das Saalfelder Rathaus erstrahlt derzeit in den Abendstunden im Licht einer fast einstündigen Weihnachtsprojektion, inklusive einer kurzen Weihnachtsgeschichte, Schattenspielen und künstlerischen Verwandlungen des historischen Bauwerkes. Leider lässt die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen im Landkreis wenig Zeit für adventliche Besinnlichkeit.

Saalfeld/Rudolstadt. Die Zahl der positiv Getesteten in Saalfeld-Rudolstadt übersteigt erstmals die 1000. Es gibt aktuell 374 Infizierte und rund 1150 Menschen befinden sich in Quarantäne. Die fünfte Pandemiestation ist voll.

Angesichts weiter hoher Infektionszahlen – zu Beginn der Woche hat die Zahl der Menschen mit Wohnsitz im Landkreis, die Bekanntschaft mit dem Coronavirus gemacht haben, die 1000 überschritten – hat Landrat Marko Wolfram (SPD) am Dienstag einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung gerichtet. Bisher wurden 500 Bußgeldverfahren eingeleitet. So verteilen sich die Fallzahlen im Kreis. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.