Sitzung des Krisenstabes am Sonntag im Saalfelder Landratsamt. Hier werden alle wichtigen Schritte während der Coronakrise besprochen. Das nächste Treffen ist am Mittwoch.

Landrat von Saalfeld-Rudolstadt schickt Urlauber direkt in die Quarantäne

Einwohner des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet entsprechend der aktuellen Festlegung durch das Robert-Koch-Institut aufgehalten haben, sind für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr aus dem Risikogebiet verpflichtet, sich ausschließlich in ihrer Wohnung beziehungsweise auf von ihnen selbstgenutzten Bereichen ihres Wohngrundstückes aufzuhalten. Das legt eine neue Allgemeinverfügung des Landratsamtes fest, die am Mittwoch in Kraft tritt.

Die Heimquarantäne gilt für alle Familienmitglieder. Schülern und Kindergartenkindern ist zudem untersagt, „in diesem Zeitraum eine Schule, eine Kindertageseinrichtung oder eine Kindertagespflegestelle zu betreten“, heißt es wörtlich. Personensorgeberechtigte des vorgenannten Personenkreises haben für die Erfüllung dieser Untersagung Sorge zu tragen. Außerdem sind sie verpflichtet, sich unverzüglich telefonisch im Gesundheitsamt Saalfeld unter der Telefonnummer 03671- 823 823 zu melden und die Umstände des Aufenthalts im Risikogebiet (Datum, Ort, Kontakte) mitzuteilen. Zeigen sich bei ihnen Erkältungssymptome, wie trockener Husten,Fieber, Schnupfen, Abgeschlagenheit, Atemprobleme, sind sie verpflichtet, unverzüglich telefonisch den Hausarzt oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 zu kontaktieren. Kontakte mit anderen Personen sind zu vermeiden, der Kontakt mit im Haushalt lebenden Personen soll minimiert werden.

Die Verfügung gilt zunächst bis zum 10. April und ist offenbar auch eine Reaktion auf den ersten bestätigten Fall einer Coronavirusinfektion im Landkreis. Fünf Mitglieder einer Kamsdorfer Familie, darunter mindestens ein Kind, waren nach einem Aufenthalt in Tirol positiv auf das Virus getestet worden.