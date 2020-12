Landratsamt weist Kritik aus Gräfenthal zurück

Die Kommunalaufsicht des Landkreises weist die von Gräfenthals Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) im Stadtrat geäußerte Kritik zurück. Wehr hatte unter anderem lange Bearbeitungszeiten für die Haushaltssicherungskonzepte (HSK) moniert. Wie Landratsamtssprecher Peter Lahann jetzt mitteilt, erfolgten vielmehr Zuarbeiten aus Gräfenthal nur schleppend. Die Kommunalaufsicht warte in der Regel Wochen auf Antwort. Nicht richtig sei zudem, dass die Kommunalaufsicht die Kürzung der Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Bürgermeister vorgeschlagen habe. Es erfolgte lediglich die Aufforderung zu prüfen, ob die Voraussetzungen der Entschädigungsverordnung eingehalten und die Haushaltslage der Stadt beachtet worden sei. Die Stadt hatte die Entschädigung auf den möglichen Höchstbetrag von 1469 Euro pro Monat erhöht, was monatlich 133 Euro Mehrausgaben bedeute. Der Mindestbetrag für Kommunen dieser Größe betrage 735 Euro/Monat.

Hinweise und Empfehlungen der Kommunalaufsicht zur Kompensation der Mehrausgaben seien nicht beachtet worden. Die vierte Fortschreibung des HSK gestalte sich aus Sicht der Behörde „zäh“. So sei eine erste Vorlage in Teilen am 4. Mai erfolgt, am 6. Juni wurde nach Korrekturen eine neue, unvollständige Fassung eingereicht. Vollständige Unterlagen wurden demnach erst am 13. Oktober vorgelegt. Der Vorbericht folgte am 19. Oktober, jedoch fehlten Sitzungsunterlagen und Stadtratsbeschlüsse, so dass eine formelle Prüfung durch die Aufsicht gar nicht möglich gewesen sei. Erst nach mehrmaliger Aufforderung seien sie am 10. November nachgereicht worden. Überdies mahne die Verwaltung an, bereits beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen endlich umzusetzen.

Unter anderem stünden die seit 2018 geplante Umstellung auf LED-Beleuchtung sowie die Überarbeitung der Feuerwehrsatzung aus.

Diese Nachfragen habe es durch die Kommunalaufsicht auch wegen der beantragten Bedarfszuweisung von rund 730.000 Euro gegeben.