Über vier Kilometer geht es bergan von Leutenberg aus, von Probstzella her sind es gar acht, dann ist man droben, um die 600 Meter über Normalnull, auf einem Hochplateau namens Steinerne Heide, wo der Frühling viel später kommt und der Winter ziemlich früh. Mitten drin: Schweinbach.

Abgelegen, gar im Abseits? Alles ist relativ und eine Sache des Blickwinkels. Die mittige Lage zwischen Sormitz- und Loquitztal, so erklärt es Annerose Kramer, macht es in Verbindung mit moderner Motorisierung möglich, hier zu leben und anderswo sein Geld zu verdienen – etwa bei Vattenfall in Hohenwarte, in den Glaswerken in Tettau, Piesau oder Ernstthal, in Ludwigstadt oder Leutenberg. Schweinbach, das sind 43 Häuser und Höfe, mittendrin der Anger und der seltsam gebogene Teich, der noch an die einstige Wasserburg gemahnt, keine Gaststätte, kein Laden und kein Kindergarten, trotzdem aber 24 Kinder unter den aktuell 144 Einwohnern und ein Altersdurchschnitt von 45 Jahren, was für ein Dorf im Süden Thüringens, erst recht so abseits städtischer Vergnügungen, doch ziemlich jung ist.

Von Berlin nach Schweinbach

Bei früheren Dorffesten versuchten die Schweinbacher stets mit außergewöhnlichen Wettbewerben aufzufallen - so etwa mit Rasentraktor-Rennen. Foto: Matthias Reichelt

„Die Schweinbacher holen sich die Partner ins Dorf, fast nie umgekehrt“, erläutert Silke Wolf. Die Ortsteilbürgermeisterin spricht aus eigener Erfahrung – sie wurde schließlich aus Berlin fortgelockt. Und Annerose Kramer, langjährige Bürgermeisterin und immer noch Kulturbund-Chefin im Ort, immerhin aus dem benachbarten Hirzbach. Ihrer Ansicht nach geht die auffällig junge Schweinbacher Gemeinschaft auf den einstigen Bürgermeister Franz Brünning zurück, der in den 1970er Jahre befunden habe, man müsse etwas tun, um die Jugend im Ort zu halten. „Er hat das angestoßen, dass der Konsum gebaut wurde, dass Scheunen zu Wohnungen wurden und das Kulturhaus entstand.“ Sie selbst hat als Bürgermeisterin diese Linie fortzuführen versucht, holte ein Modellprojekt des Bundes für generationenübergreifende Maßnahmen in den Ort, sorgte dafür, dass die Gemeinde rund um den kommunalen Wohnblock Bauland erwarb. Um dessen Bestätigung gab es zwar jahrelangen Zoff mit dem Landkreis und Leutenbergs Stadtverwaltung, nun aber scheint sich Schweinbach endlich durchgesetzt zu haben, wie Wolf anmerkt. Und auch die junge Familie, deren Grundstück ein Drehen des Sportplatzes erforderte, darf nun ihr Haus bauen. Die letzte größere Investition im Dorf war ebenfalls klare Kinder-Klientelpolitik: der neue Spielplatz auf dem Anger. Schweinbach hatte sich wie etliche andere Leutenberger Ortsteile an der Spielplatz-Initiative eines großen Getränkeherstellers beteiligt und den vierten Platz errungen, das Preisgeld und viele Spenden örtlicher Sponsoren verwandelten sich in schicke bunte Dinge von Klettergerüst bis Luftschaukel, die Männer des Dorfs planierten, betonierten, bauten die Geräte auf.

Über Kinder, Männer und den Lauf der Welt

Annerose Kramer (rechts), Silke Wolf und Maik Kramer haben in der Heimatstube Unterlagen gefunden, die die lange Feier-Tradition von Schweinbach bezeugen. Im ehemaligen Kulturhaus findet sich auch noch ein halbes Klassenzimmer der einstigen Schule mit originalen Schulbänken, Griffeln und Rohrstock. Foto: Jens Voigt

Das nämlich sei auch so eine Besonderheit in Schweinbach, erklärt Maik Kramer: „Die Frauen treffen sich drinnen, die Männer packen draußen an.“ Sehr grob verallgemeinert natürlich. Die Heimatstube ist quasi das Refugium der rund 20 Mitglieder zählenden Kulturbund-Ortsgruppe, die sich mit Naturschutz, Heimatpflege und Ortsgeschichte beschäftigt, durchaus aber auch mit Aktionen sehr öffentlich agiert wie etwa beim Protest gegen das geplante Pumpspeicherkraftwerk. In das ehemalige Kulturhaus, dessen Gaststätte freilich seit gut zwanzig Jahren geschlossen ist, rückt mittwochs die Zumba-Gruppe ein und die gleichfalls nur aus Frauen bestehende „Montagsrunde“ spricht in der Schankstube über Kinder, Männer und den Lauf der Welt. „Wenn man ein Anliegen, ein Problem oder eine Idee fürs Dorf hat, geht man da hin“, erklärt Kramer, dem in seiner jetzigen Zwangslage freilich auch die „Montagsrunde“ nur wenig helfen kann: Seit 1986 bildet er mit Raimar Wenig das Profi-Duo „Waldspitzbuben“, sie bieten „urige Livemusik“ der volkstümlichen Art, um die 150 Auftritte pro Jahr von Bierzelt bis Messehalle, normalerweise. Corona hat davon fast nichts mehr übrig gelassen.

Die "Waldspitzbuben" Maik Kramer (links) und Raimar Wenig in ihrem Studio unterm Dach. Seit 1986 machen sie Musik, komponieren und texten selbst, sind seit einigen Jahren Profis. Foto: Ute Häfner

Und ebenso von den Festen und sonstigen Feiern, die sonst den Schweinbacher Jahresrhythmus prägen, meist organisiert vom Sport- und Freizeitverein, „aber eigentlich machen einfach alle im Dorf mit, soweit sie können“, erklärt Silke Wolf. Das Feten-Programm beginnt mit dem Weihnachtsbaum-Werfen im Januar, es folgen Fasching für Erwachsene und Kinder, Osterfeuer, Maibaumsetzen und Männertag, Erntedankfest, Kinderfest, Kirmes und Weihnachtsfeiern, das sind sozusagen die Großereignisse. Außerdem trifft man sich zum Schlittenfahren, zum lebendigen Adventskalender, wenn an jedem zweiten Dezembertag die Familien reihum die Hof- oder Garagentore öffnen, um zu Glühwein, Plätzchen oder Gegrilltem sowie vor allem zum Schwatzen und Singen zu laden. Und natürlich gehört zum Frühjahrsputz oder sonstigen Arbeitseinsatz, dass man sich gesellig beisammen findet, so etwa beim Erneuern von rund 15 Ruhebänken an den Wegen rund ums Dorf, die jeweils von einer Familie oder einem Verein gesponsert wurden, auch die „Waldspitzbuben“ haben eine Bank mit weitem Ausblick.

Kultur ist selbst gemacht

Sehr eigen selbst beim Regenschutz: Zur 600-Jahr-Feier 1998 ließ man extra Regenschirme mit Schweinbach-Logo anfertigen. Foto: Jens Voigt

„Wenn man es mal pro Einwohner rechnet, haben wir mehr Kultur als Berlin“, wagt Ortsteilbürgermeisterin Wolf eine steile These. Vor allem aber sei sie eben selbst gemacht und fast jeder im Dorf beteiligt. Für Maik Kramer ist es die Gemeinschaft, das Miteinander der Einwohner, was das Besondere an Schweinbach ausmacht. „Hier gibt es noch einen herzlichen, freundschaftlichen Umgang miteinander, man hilft sich gegenseitig und hält es aus, wenn der andere nicht die eigene Meinung teilt.“

Was hat Schweinbach, was etwa Hirzbach nicht hat? „Bei uns sind nicht alle Straßen so steil wie dort, wir können auch mal normal gehen“, sagt der „Waldspitzbube“ und grinst. An einer dieser halbwegs ebenen Straßen liegt der ehemalige Dorfkonsum, der gerade zum Wohnhaus umgebaut wird. Weil wieder jemand nach Schweinbach gekommen ist, um zu bleiben.