Landwirte beklagen Mangel an Tierärzten in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt Alter und neuer Chef des Kreisbauernverbandes treffen sich mit Landrat Marko Wolfram zum Erfahrungsaustausch in Saalfeld

Afrikanische Schweinepest, Tierarztversorgung, Milchpreisentwicklung und die europäische Agrarpolitik – ein breites Themenspektrum stand beim Besuch des neuen und des ausgeschiedenen Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes bei Landrat Marko Wolfram (SPD) auf dem Programm. Wolfram hatte den langjährigen Vorsitzenden Jürgen Uting und dessen Nachfolger Dirk Reichelt eingeladen, um zusammen mit den Amtstierärzten Jan Scheinert und Stephan Zschimmer die weitere Zusammenarbeit zu besprechen. Das geht aus einer Mitteilung am Dienstag verbreiteten Mitteilung des Landratsamtes hervor.

Insbesondere bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest seien die Veterinärmediziner auf die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft angewiesen. Tritt die Seuche auch im Landkreis auf, muss um den Ausbruchsort sofort ein Restriktionsgebiet mit Pufferzone eingerichtet werden. Dieses wird eingezäunt und intensiv nach verendeten Wildschweinen abgesucht. „Die Landwirte sind bereit zur Unterstützung“, versicherte Dirk Reichelt.

Diskutiert wurde zudem die Tierarztversorgung im Landkreis. Vor allem für die Betreuung von Großviehbeständen fehle es inzwischen an Tiermedizinern. Der Bauernverband werbe bereits selbst für die Ansiedlung von Landtierärzten, heißt es.

Ein Dauerbrenner für die Landwirte sei der niedrige Milchpreis. Zwar sei die Talsohle inzwischen durchschritten, weil aber parallel die Preise für Diesel und Dünger dramatisch gestiegen sind, bleibe unterm Strich kein Plus bei den Erzeugern hängen. Sorgen bereite auch die Ankündigung der angehenden Ampelregierung, den Mindestlohn auf zwölf Euro zu erhöhen. Dies summiert sich für die größeren Agrargenossenschaften auf sechs- bis siebenstellige Beträge. "Leider lassen sich Preiserhöhungen am Markt oft nur schwer durchsetzen, um diese für die Mitarbeiter wichtigen Lohnsteigerungen zu finanzieren", heißt es in der Mitteilung.

Der Landrat versprach, sich auch künftig bei Flurfahrten zu verschiedenen Betrieben über die Situation der heimischen Landwirtschaft zu informieren. „Ihre Arbeit ist zur Ernährungssicherung der Bevölkerung und zur Pflege unserer Kulturlandschaft unersetzlich“, sagte Wolfram.