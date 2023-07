Landwirte in Saalfeld-Rudolstadt sind offen für Photovoltaik

Remda/Teichel/Teichröda Landrat informiert sich auf traditioneller Flurfahrt mit dem Kreisbauernverband im Nordkreis über die Sorgen und Erfolge der Bauern

Die traditionelle Flurfahrt mit dem Kreisbauernverband führte Landrat Marko Wolfram (SPD) diesmal in den nördlichen Kreisteil. Bauernverbandsvorsitzender Dirk Reichelt hatte Besuche in der Agrar GmbH Remda, der Agrargenossenschaft Teichel und bei der Kotschenreuther Forst- und Landtechnik GmbH in Teichröda organisiert. Dabei erfuhr der Landrat laut einer Mitteilung der Kreisverwaltung viel über die einzelnen Unternehmen, aber auch, wo in der Landwirtschaft der Schuh drückt.

In Remda stellte Geschäftsführer Thomas Halbach den Betrieb vor, der 1000 Hektar Ackerfläche und 250 Hektar Grünland bearbeitet. Auf den kleinteiligen, teils schwierigen Hanglagen sorgen 600 Schafe und knapp 40 Ziegen für den Erhalt der Kulturlandschaft. Die reichste Ernte auf den kargen Böden fährt in der Regel der finnische Steinsammler ein – immerhin lassen sich später mit den gebrochenen Steinen die Wege zu den Feldern ausbessern. 16 Festangestellte und drei Auszubildenden haben in dem Betrieb Lohn und Brot.

Milchproduktion bleibt Hauptstandbein in Remda

„Unser wichtigstes wirtschaftliches Standbein ist die Milchproduktion“, erklärte Halbach. 250 Milchkühe werden im modernen Stall gehalten. Weil Fachkräfte für den undankbaren Melkdienst im Schichtbetrieb kaum noch zu finden sind, hat Halbach im vergangenen Jahr auf Melkroboter umgestellt. Vier hochmoderne Melkstände übernehmen jetzt vollautomatisch die Aufgabe des Melkens. Die Kühe laufen selbsttätig in den Melkstand, manche bis zu fünf Mal am Tag. In wenigen Sekunden zapft der Roboter eine Milchprobe, die analysiert wird. Der gesamte Melkvorgang dauert etwa acht Minuten. „Vergisst“ eine Kuh zum Melken zu gehen, meldet sich der Roboter und das Personal muss eingreifen.

Vollautomatische Helfer setzt Halbach auch bei der Futterverteilung und der Reinigung des Stalls ein. Wie überdimensionierte Mähroboter schieben die Gefährte das Futter zusammen und kehren die Boden. Die Kühe stehen dadurch trockener, die Milchleistung ist stabil. Alle zwei Tage holt eine Coburger Molkerei 16.000 Liter Milch aus Remda zur Weiterverarbeitung ab.

Automatisierung gegen den Fachkräftemangel

Die zunehmende Automatisierung ist eine Reaktion auf den zunehmenden Fachkräftemangel in der Landwirtschaft, betont auch Dirk Reichelt, als Vorsitzender des Kreisbauernverbandes der oberste Lobbyist für die Bauern im Landkreis. Er beschäftigt in der Agrargenossenschaft Kamsdorf mit den unterschiedlichen Betriebsteilen 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dazu 13 Auszubildende. Neu dazugekommen sind 7 Ukrainerinnen und Ukrainer. „Die Sprachbarriere ist schwierig, aber die arbeiten fleißig“, bescheinigt Reichelt.

In der Agrargenossenschaft Teichel führte Philipp Rose die Besucher durch den Betrieb, der als einer der ersten bundesweit über ein Melkkarussell mit 40 Plätzen verfügte. 470 Milchkühe werden dort täglich zwei Mal gemolken. Nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist die Genossenschaft seit dem Frühjahr wieder auf Kurs, berichtet Rose. Sorgenfalten treiben den Landwirten die vielen Straßensperrungen in der Region auf die Stirn. Mitten in der Erntezeit wird die B85 in Teichröda für mehrere Wochen gesperrt und gleichzeitig die B85/88 in Schwarza. Dabei liegt im Gewerbegebiet die BKK Biodiesel, in der die Rapsernte zu Öl verarbeitet wird. Für die Landwirte bedeuten die Sperrung große Umwege, zumal der Tunnel Schaala für sie ohne Ausnahmegenehmigung tabu ist. Hier versprach Landrat Marko Wolfram Unterstützung von der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises.

Erneuerbare Energien werden zum weiteren Standbein

Ein weiteres Gesprächsthema war die zunehmende Veränderung des Berufs des Landwirts zum Energiewirt. Die Erzeugung von erneuerbarer Energie ist für alle - Reichelt, Halbach und Rose - schon lange ein Standbein der Betriebe. So sind die Dachflächen der Ställe und Hallen alle großflächig mit Photovoltaik belegt. In Teichel und Kamsdorf wird aus Gülle und Grünschnitt Biogas gewonnen und zu Strom verarbeitet. Mit der Abwärme aus der Stromerzeugung wird in Oberwellenborn zudem das Nahwärmenetz versorgt. Weiteren Projekten stehen die Landwirte pragmatisch gegenüber. So könnte Gülle zum Beispiel mit Abwärme aus dem Stahlwerk getrocknet und anschließend als Düngerstreu verwendet werden. Das spart teuren Kunstdünger und die Wärme verpufft nicht ungenutzt. Auch Photovoltaik auf Agrarflächen seien vorstellbar. Aber nicht flächendeckend auf guten Böden, sondern aufgeständert und mit Abständen zwischen den Modulen. „So könnte man darunter Hühner halten und weiter Ackerbau betreiben“, ist Reichelt sicher.

Den Abschluss der Flurfahrt bildete der Besuch bei der Firma Kotschenreuther Forst- und Landtechnik. Im September vergangenen Jahres wurde der Fachhändler für den amerikanischen Landmaschinenhersteller John Deere im Gewerbegebiet Teichröda eröffnet. 45 Mitarbeiter betreuen hier Landtechnik in der Region, erklärt Marko Baumann.

Landrat würdigt die Arbeit der Landwirte ausdrücklich

Im modernen Schulungsraum werden nicht nur die Hightech-Maschinen erklärt. Auf Anfrage der Feuerwehr Saalfeld fand dort auch eine Informationsveranstaltung zu Landwirtschaftsfahrzeugen für Feuerwehrleute statt. Im vergangenen Jahr hatten in Brand geraten Erntemaschinen größere Brände ausgelöst. Das Wissen, wo bei welchem Fahrzeug der Tank sitzt soll künftig die Arbeit der Feuerwehrleute erleichtern.

„Die Flurfahrt hat mir wieder eindrucksvoll gezeigt, wie komplex und anspruchsvoll die Arbeit in der Landwirtschaft ist. Die Landwirtinnen und Landwirte leisten eine Riesenarbeit für unsere Ernährung mit guten Nahrungsmitteln, den Erhalt der Kulturlandschaft und seit einiger Zeit auch für unsere Energie. Dafür verdienen sie Wertschätzung und eine ordentliche Vergütung“, zog Landrat Marko Wolfram der Mitteilung zufolge Bilanz.