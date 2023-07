Lange Durststrecke: Witterungsrückblick auf den Juni in Saalfeld-Rudolstadt

So sah es nach dem Gewitter am 20. Juni zwischen Cursdorf und Meuselbach aus. Trotz der daraus resultierenden Abkühlung war es der vierzehnte zu warme Juni in Folge.

Neuhaus am Rennweg Der 23.Juni 2023 geht als "der" Regentag in die Geschichte der Wetterstation Neuhaus am Rennweg ein

Ja, es gibt ihn noch – einen völlig verregneten Tag. Allerdings kann man hier wirklich beim Singular bleiben, es war nur dieser eine. Ein dickes Kreuz im Kalender – Freitag der 23.Juni.

Ganz so schlimm wie im letzten Jahr war die Trockenheit im vergangenen Monat nicht, allein der Farbton der Wiesen lag noch eher im grünen als im vollkommen gelben Bereich. Jedoch – es war wieder eine lange Durststrecke, ab dem 12.Mai kein Tag mehr mit tiefer in den Boden eindringendem Niederschlag. Wer mal einen etwas intensiveren Schauer abbekam konnte sich glücklich schätzen. In der Summe 61 Liter pro Quadratmeter, das sind nur 56 Prozent vom klimatologischen Mittel, immerhin das Dreifache wie im Juni des letzten Jahres.

Tief Heinrich bringt Nebel und ein erstes Gewitter

Der erste Sommermonat begann mit viel Hochdruckeinfluss. Nach einem ersten Sommertag folgte am 2.Juni unmittelbar mit einem Mittel von 9,4°C der kälteste Tag des Monats, am darauffolgenden Morgen mit 4,4°C die Tiefsttemperatur, zum Bodenfrost reichte es nicht. Ab dem 5.Juni wurde das Wetter etwas wechselhafter, ohne dass der Hochdruckeinfluss so richtig von der Karte verschwand. Es waberte wieder einmal ein Kaltlufttropfen in der Höhe aus Südosten heran, und da er etwas kräftiger ausgeprägt war erhielt er sogar einen Namen – HEINRICH. Heinrich brachte etwas Nebel am Morgen inklusive Sprühregen, und am Abend des 8.Juni ein kurzes Gewitter, direkt hier im Zenit.

Heinrich verschwand zu Beginn der zweiten Junidekade vom Radar, Hoch Yunchia bescherte uns in voller Schönheit Sonne pur, am 11. und 12. schien sie so lange wie astronomisch möglich – knapp über 15 Stunden. Am 16. störte wieder so ein kleines Tief das fast makellose Sommerwetter. Am Abend ein sehr kurzes Gewitter, eine Entladung um 19:35 Uhr in der Wolke, anschließend mäßiger Schauer mit etwas Graupel, das war es dann schon wieder mal gewesen. Als richtigen Aufreger kann man solch ein Gewitter nicht bezeichnen, und von dieser Art gab es im Juni insgesamt sechs. Klingt erstmal viel und man kann im Juni im Mittel sechs Tage mit Gewitter erwarten, aber die Qualität ließ dann doch etwas zu wünschen übrig.

Markante Unwetterlage zeichnete sich länger ab

Und so erwartete man mit großer Spannung den 22.Juni. Für diesen Tag zeichnete sich durch die prognostizierten meteorologischen Parameter eine markante Unwetterlage ab, über Starkregen, Hagel, Sturmböen bis zu vereinzelten Tornados. Die Prognose trat letztendlich auch ein, wenn auch nicht flächendeckend. Allerdings ist es bei solchen Wetterlagen meistens so – obwohl diese Unwetter nicht flächendeckend auftreten muss über eine große Fläche gewarnt werden – da eben die Möglichkeit besteht.

Unsere Region kam sehr glimpflich davon, da – wir wurden gedeckelt. Man kann solche „Deckel“ in den Messdaten der Radiosondenaufstiege erkennen, für unsere Region ist in Meiningen die nächste Aufstiegsstelle. Und hier konnte man erkennen, dass die Luft in höheren Luftschichten einfach noch zu warm war, die vom Erdboden aufsteigende erhitzte Luft wurde regelrecht gebremst, es „zündete“ einfach nicht, wie man so schon sagt.

Vom Wetterradarturm betrachtet eine tolle Blitzshow

Am Abend kamen dann von Südwesten doch noch einige Gewitter herangezogen, allein zwischen 19 und 22 Uhr zogen derer vier in Hör- und Sichtweite östlich an uns vorbei. Mit toller Blitzshow wie man hier vom Wetterradarturm beobachten konnte. Der Name dieses Unwettertiefs war LAMBERT, und dieses zog dann an „dem“ Freitag langsam nach Osten ab. Auf dessen Rückseite breitete sich dann von Norden her in umfangreiches (endlich!) Regengebiet über unsere Region aus, brachte einen durchweg verregneten Tag, ohne einen einzigen Sonnenstrahl. Aber es war nicht nur einfach Regen – gleichzeitig war Freitag, der 23., der mit Abstand windigste Tag des gesamten Monats. Der einzige Tag mit Windstärke sieben, genau waren es 16,4 Meter pro Sekunde, bei 17,5 beginnt Windstärke acht.

Unspektakulär ging der Juni zu Ende, auch wenn es mit einem Kaltfrontdurchgang verknüpft war. Am Morgen ein sehr trüber, etwas orange-rötlich gefärbter Himmel. Wie Messungen zeigten wurde diese Trübung durch Rauch hervorgerufen, welcher seine Entstehung in den verheerenden Waldbränden Kanadas hatte. Der Kaltfrontdurchgang am Nachmittag wurde hier wieder zu einen wahren Luftnummer. Nördlich und auch im Süden hatte sich eine schwache Gewitterlinie gebildet, hier kein Tropfen, der Kaltfrontdurchgang zeigte sich mit einem Temperaturrückgang von 20 auf 14°C, Windsprung von Südwest auf Nord und dichtem Nebeltreiben, das war es.

Es wurde der fünftwärmste Juni seit 1940

Der Juni 2023 wurde mit einem Temperaturmittel von 15,6°C der fünftwärmste seit 1940, mit einer Abweichung von 4,0°C gegenüber dem klimatologischen Mittel. Und es war der vierzehnte zu warme Juni in Folge! Und wie zu erwarten ebenfalls beim Sonnenschein ein deutliches Plus, 288 Stunden bedeuten 158 Prozent vom Soll. Und es gab – trotz des fantastischen Sommerwetters – bei den Temperaturen keinerlei Rekorde im vergangenen Monat. Nur einen etwas unscheinbaren Rekord – der Himmel war im Juni im Mittel nur zu 50 Prozent mit Wolken bedeckt, ein Novum für diesen Monat.

Die restlichen Klimawerte des Juni

(in Klammern die langjährigen Mittel)

- Relative Luftfeuchte 63% (77)

- Bedeckungsgrad 50% (68)

- Tage mit Nebel oder Nebeltreiben 6 (14)

- mit Gewitter 6 (6)

- mit Böen der Windstärke sechs 6(10)

- der Stärke acht keiner (1).