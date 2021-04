Lange Tagesordnung im Schwarzatal

Meuselbach-Schwarzmühle. Saal im Vereinshaus Hirsch in der Ortschaft Meuselbach-Schwarzmühle ist turnusmäßiger Austragungsort

In den sieben Wochen seit der letzten Stadtratssitzung hat sich einiges angesammelt in der Landgemeinde Stadt Schwarzatal. Allein der öffentliche Teil der Sitzung, die am Donnerstag, dem 22. April um 19 Uhr turnusgemäß im Vereinshaus „Zum Hirsch“ in der Laubtalstraße 14 (Meuselbach-Schwarzmühle) beginnt umfasst 25 Tagesordnungspunkte. Darunter sind Formalien, aber auch der Bericht der Bürgermeisterin und reichlich Bauleistungsvergaben, etwa für die Schließanlage und der Küchentechnik im Kindergarten/Gemeindezentrum Mellenbach-Glasbach. Auch sollen neues Kommunalfahrzeuge, ein geschlossener Kastenwagen und ein Dreiseitenkipper angeschafft werden. Die Sanierung des Schwimmbad in Mellenbach-Glasbach und die Baumaßnahme Sonnenschutzjalousien im Kindergarten Oberweißbach werden anschließend diskutiert.

Dann kommen elf Tagesordnungspunkte an die Reihe, in denen es um Änderungen am Satzungswerk der Landgemeinde geht. Schon im letzten Herbst hatte der Stadtrat ohne Debatte und hintereinander ein großes Bündel von Satzungen von den früheren Orten in das neue Ortsrecht überführt.

So lange müssen interessierte Bürger, warten, um nach den Informationen und Anfragen der Stadträte eine Gelegenheit zu Anfragen zu bekommen, bevor es in den nichtöffentlichen Teil geht. Für die Akteure und die Gäste gilt gleichermaßen, dass das ununterbrochene Tragen einer Maske (nach Standard FFP2 und vergleichbar) Teilnahmebedingungen ist.