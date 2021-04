Langenorla: Fast jedes zweite Fahrzeug fährt an Kindergarten zu schnell vorbei

Langenorla. Die Polizei kontrollierte die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer, die am Kindergarten in Langenorla vorbeifuhren.

Am Montag führte die Polizei in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in Langenorla am Kindergarten eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurde die Geschwindigkeit von über 120 Fahrzeuge in der hier geltenden 30er Zone gemessen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhren 48 davon zu schnell. Für 15 gab es Anzeigen, darunter zwei Fahrverbote, 33 erhielten Verwarngelder. Am schnellsten fuhr ein Pkw am Kindergarten vorbei, der mit 69 km/h gemessen wurde.