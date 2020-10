Langjähriger Chef der Saalfelder Polizei geht in Rente

Die Leiter der Polizeidirektion Saalfeld, die später in Landespolizeiinspektion umgetauft wurde, kamen und gingen – zumeist aus den gebrauchten Bundesländern –, er aber blieb: Gunter Turtenwald war so etwas wie die personelle Konstante bei der Saalfelder Polizei. Einer von hier, der die Sprache der Leute spricht und versteht. Jetzt geht der Leiter des Inspektionsdienstes Saalfeld mit Anfang 60 in den Ruhestand. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht.

Im Kreistag berichtete der Rottenbacher am Montagabend ein letztes Mal über die Sicherheitslage im Landkreis und die Entwicklung der Straftaten im vorigen Jahr. Er könne mit Fug und Recht sagen, „dass wir in einer der sichersten Regionen Thüringens leben“, so der Erste Polizeihauptkommissar. Die Zahl der Straftaten sei im vorigen Jahr markant zurückgegangen, steige im Moment aber wieder an. Polizist und Judotrainer Schwerpunkt der Kriminalität im Landkreis sei das Städtedreieck, wo drei von vier Straftaten registriert werden. Der typische Tatverdächtige sei männlich und über 21 Jahre alt, im vorigen Jahr habe man mit großem Aufwand eine hohe Anzahl von Graffitischmierereien mit Fußballbezug aufgeklärt und an die Staatsanwaltschaft übergeben. Neu im Einsatzspektrum seien „Hygienespaziergänge“, die es derzeit in Saalfeld und Rudolstadt gebe. Über den Job hinaus war Turtenwald auch in seiner Freizeit stets aktiv, als Übungsleiter im Judo, einige Jahre als Co-Trainer beim Fußball-Oberligisten Einheit Rudolstadt, bei ausgedehnten Radreisen durch halb Europa mit seiner Frau Reingard, die ebenfalls als Polizeibeamtin arbeitete. Landrat Marko Wolfram (SPD) bedankte sich bei Gunter Turtenwald mit einem Blumenstrauß für die gute Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Polizei. Wenn Saalfelds Inspektionsleiter Ende Oktober geht, gibt es weder einen neuen Leiter noch einen Stellvertreter. „Ich habe niemanden, an den ich übergeben kann“, räumte er ein.