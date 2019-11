Lautstarke Debatte um Convertflex-Bebauungsplan

Zahlreich nutzten die Saalfelder am Dienstagabend die Möglichkeit, über die geplante Ansiedlung der Plastikfolienfabrik Convertflex am Bahnbogen in Saalfeld zu diskutieren.

Saalfeld. Öffentliche Beteiligung im Rahmen der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 „Gewerbegebiet Am Bahnbogen“ in Saalfeld

Es waren die Saalfelder Stadtplaner, die am Dienstagabend die volle Wucht der Ablehnung aus Teilen der Saalfelder Bevölkerung aushalten mussten: Die frühzeitige Bürgerbeteiligung im Rahmen der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 „Gewerbegebiet Am Bahnbogen“ im Bürger- und Behördenhaus 6 war sehr gut besucht, zahlreiche Interessierte mussten stehen, jeder Stuhl war besetzt. Weder Bürgermeister Steffen Kania noch die Baudezernentin Bettina Fiedler (beide CDU) waren anwesend, was von den Bürgern kritisiert wurde. Die Frage einer Frau lautete: „Warum hält es der Bürgermeister nicht für nötig, hier zu erscheinen?“ Weil es nicht um Convertflex geht, sondern um den B-Plan, erklärte Stadtplanungsamtschef Matthias Föhse, doch diese Argumente zogen wenig, denn natürlich wussten alle Anwesenden, dass der Bebauungsplan Nr. 36 vor allem für die Bedürfnisse der Firma Convertflex geändert wird, die am Bahnbogen eine Plastikfolien-Fabrik errichten will. Insbesondere die Höhen der Produktionshalle von 27 Metern auf einer Fläche von 1400 Quadratmetern machte die Planänderung nötig, worauf Föhse sogar selbst hinwies: „Die Diskrepanzen zwischen dem bestehenden Bauplan und den Investor-Plänen waren nicht anders auszuräumen.“ Der alte, 2006 verabschiedete B-Plan schrieb noch eine maximale Höhe von 15 Metern vor.