Leben mit der Schuld

Fast konnte sie einem schon wieder leid tun, die Angeklagte im Prozess um den Unfall vor zwei Jahren in Kamsdorf. Wie sie dahockte im Saal des frisch renovierten Amtsgerichtes zu Rudolstadt: ein kleines graues Häuflein Unglück, den Blick gesenkt, den Tränen nahe. Am Ende kam ihr noch so etwas wie eine Entschuldigung über die Lippen.

Dass sie den Tod von Julia Gruner nicht verschuldet hat, auch nicht fahrlässig, war schon vorher klar. Zwar hat sie mit ihrer Trunkenheitsfahrt die tragischen Ereignisse, die ein sehr besonderes Leben nach 34 Jahren jäh beendeten, erst in Gang gebracht, den Krankenhauskeim hätte sich das Unfallopfer aber auch bei jedem anderen Klinikbesuch einfangen können.

Ob das Urteil – ein Jahr Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung – angemessen ist, möge jeder für sich beurteilen. Es liegt im Rahmen dessen, was für derartige Vergehen vorgesehen ist. Und gewiss hätte es nichts besser und nichts wieder gut gemacht, die alleinerziehende Mutter eines siebenjährigen Kindes hinter Gitter zu bringen. Das sah am Ende auch Arne D. so, die Mutter von Julia Gruner, die die Verhandlung in Rudolstadt verfolgte.

Sie hofft, dass es der Angeklagten eine Lehre war und dass sie sich nie wieder betrunken hinters Lenkrad setzt. Mit der Schuld müsse die 40-Jährige nun ganz allein leben. Und mit der Gewissheit, dass ihr Sohn alles mit ansehen musste.

Kamsdorfer Tragödie vor Gericht: Der Unfall, ein Keim und der Tod