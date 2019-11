Lebendiges Engerda dank starker Vereine

Wer in den 70er Jahren geboren ist und in den 90ern seine Discophase hatte, der kennt „Engern“ als den Ort, in den man Wochenende für Wochenende pilgerte. Der Saal des 1913 gebauten Gemeindegasthofes wurde nach der Wende zeitweise als Diskothek genutzt. Nicht alle Pächter handelten glücklich. Vor ein paar Jahren verkaufte die Gemeinde das Objekt schließlich an einen Privatmann, der es mehr oder weniger als Lager nutzt. Seitdem blutet so manchem Einheimischen das Herz, wenn er am Saal vorbei fährt. Und das muss er – angesichts der Lage des Gasthofes – irgendwie immer.

Der zweckentfremdete Saal, der beispielsweise den Engerdaer Karnevalsclub (EKC) dazu zwingt, seine Veranstaltungen im Exil in Kirchhasel durchzuführen, ist aber so ziemlich das einzige Sorgenkind im Ort, der 876 als „Ingridi item Ingridi“ erstmals urkundlich erwähnt wurde und damit einer der ältesten Orte im Landkreis ist. Rund 320 Leute leben in dem Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel und sorgen für ein – gemessen an Dörfern vergleichbarer Größe – geradezu phänomenales Vereinsleben. Gleich vier Vereine, eine Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) und eine Jagdgenossenschaft sind im größten Hexengrundort aktiv.

Ältester ist der Schützenverein Engerda 1925, der auf sein hundertjähriges Bestehen zusteuert. Rund 40 Mitglieder, die aus fast allen Hexengrundorten kommen, zählt der Verein. Auf dem außerhalb des Ortes, zwischen Engerda und Schmieden gelegenen Schießstand wird Kleinkaliber geschossen, aber auch Vorderladerschützen, die ihre Waffen mit Schwarzpulver stopfen, sind hier unterwegs, wie Jörg Loth erzählt, der auch bei Jagdgenossen und FBG aktiv ist sowie für die CDU im Gemeinderat Uhlstädt-Kirchhasel sitzt.

Die jetzt von seiner Tochter Vicki Zoch geführte Kunst- und Bauschlosserei ist eines der wenigen gewerblichen Unternehmen in Engerda; das markanteste dabei ist die Luge GmbH am Ortseingang aus Richtung Neusitz kommend, ein Handels- und Servicebetrieb für Land- und Kommunaltechnik, das 1991 vom Engerdaer Harry Luge gegründet wurde.

EKC hat über 100 Mitglieder

Fünf Tanzgruppen, drei Faschingsveranstaltungen pro Saison und gut hundert Mitglieder, davon ein Drittel Kinder und Jugendliche – das sind die nackten, beeindruckenden Zahlen beim EKC. Ab der ersten Klasse wird mit Kindern an Choreographien geübt, die Aushängeschilder des Vereins sind die Funkengarde und die „Miami Boys“, ein Männerballett, das den Saal in Kirchhasel jedes Mal zum Beben bringt. Zur Prunksitzung kommen dann bis zu 300 Leute in den Hirschgrund, trainiert wird aber das ganze Jahr.

„Was wir als kleines Dorf Engerda machen, ist schon erstaunlich“, sagt Steffi Luge, die Schatzmeisterin des EKC. Zwar hätten es die Traditionsveranstaltungen wie Kirschfest und Kirmes aktuell ein bisschen schwer, dafür sei aber anderes hinzugekommen. Möglich sei das nur, weil sich die Vereine bis hin nach Kirchhasel und Zeutsch gegenseitig unterstützten und einige der Aktivposten auch in mehreren Vereinen und bei den verschiedensten Veranstaltungen aktiv seien. Dazu gehören beispielsweise Oliver Spier, Annett Schröter und Benjamin Zoch. Sie stehen im Feuerwehrverein 2010 Oberer Hexengrund für eine neue Generation – und für das „Event-Dorf Engerda“, so der Name der dazugehörigen Internetseite. Dort werden unter dem Dach von Faschings- und Feuerwehrverein zwei Veranstaltungen beworben, die es so im ganzen Landkreis nicht nochmal gibt. „Der Triathlon war eine Idee beim Bier“, erzählt Oliver Spier. Mit dem Radsportfan René Luge unterhielt sich der Fußballer Spier über Sportmöglichkeiten vor Ort. Dann fiel ihnen der Stausee zwischen Engerda und Rödelwitz ein. Sie trafen sich mit den Organisatoren des weltweit größten Wettkampfs auf der Triathlon-Langdistanz im mittelfränkischen Roth, 2009 gab es den ersten Hexengrund-Triathlon mit 47 Teilnehmern und doppelt so vielen Helfern. Inzwischen findet die Kombination aus Schwimmen, Radfahren und Laufen alle zwei Jahre als Staffel- und Einzelrennen statt, im nächsten Jahr – voraussichtlich Anfang September – zum siebten Mal. Im vorigen Jahr nahmen 150 Athleten aller Altersklassen teil, mehr als die Hälfte davon aus Engerda und Umgebung. Teilnehmer aus dem Spitzenbereich loben immer wieder die tolle Organisation.

Gemeinschaft auf dem Lande

Sechs Jahre jünger als der Triathlon ist das Seifenkistenderby, eine dreitägige Veranstaltung, die im Wechsel mit dem Triathlon alle zwei Jahre organisiert wird und mit Teilnehmern aus Tschechien und Österreich bei der dritten Auflage in diesem Jahr sogar international besetzt war. Besonders macht dieses Event die abschüssige und anspruchsvolle 2,1 Kilometer lange Strecke von Schmieden zum Dorfplatz Engerda, auf der mit den Gefährten Marke Eigenbau Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h erreicht werden. Im Vordergrund steht aber auch hier der Spaß. Gut eine Hundertschaft trägt zum Gelingen bei, zusätzlich backt das halbe Dorf Kuchen. „Man muss den Leuten etwas bieten, dann lockt man sie auch aus dem Haus“, sagt Jörg Loth – und die anderen in der Runde nicken. Ansprechen, anstellen, viele wollen helfen. So funktioniert Gemeinschaft auf dem Lande.

Und weil es so viel über Engerda zu schreiben gibt, dass der Platz dieser Serie kaum ausreicht, hier der Rest noch im Schnelldurchlauf. Es gibt einen Sportverein, dessen Kegler in der Landesklasse spielen, Frauen, die Trachten spinnen, einen Kindergarten, der gut belegt ist, einen Bus, der ein paar Mal am Tag in Engerda hält, und ein nagelneues Feuerwehrgerätehaus für rund 450.000 Euro, bei dem die Kameraden der örtlichen Stützpunktwehr schon über 1000 Stunden an Eigenleistung erbracht haben. Aber das wäre schon wieder das nächste Thema...