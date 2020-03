Manche Kiste bleibt leer: Aufgrund der starken Nachfrage an Lebensmittel im Zuge der Coronavirus-Krise kann die Saalfelder Tafel weniger übrig gebliebene Lebensmittel an Bedürftige verteilen. Im Bild: Gabriele Klein, Bärbel Schlott, Michael Schmidt sowie Sabine Marohn und Tafel-Chef Jürgen Brengel. (v.li.n.re.)

Leere Regale gleich leere Kartons bei der Saalfelder Tafel

Auch die Saalfelder Tafel e. V. ist von der gegenwärtigen Coronavirus-Krise betroffen. Aufgrund der stärkeren Nachfrage von Lebensmittel durch die Bevölkerung im Zuge der Vorbereitung auf eine etwaige spätere häusliche Quarantäne bleibt bei den Händlern weniger übrig für die Tafel. Die Monate Januar bis März seien aufgrund des Mangels an frischem Obst und Gemüse ohnehin keine guten Monate für die Tafel-Kunden. „Aber dieses Jahr ist es extrem“, erklärte Tafel-Chef Jürgen Brengel am Dienstag dieser Redaktion. Brengel: „Wenn die Regale ohnehin leer sind - was soll da noch übrig bleiben für die Tafel?“

Dessen ungeachtet werde niemand weggeschickt. „Es wird geteilt“, erklärte Brengel, „dann gibt es halt weniger für jeden Einzelnen“. Die Saalfelder Tafel ist im gesamten Städtedreieck aktiv und versorgt bis zu 1500 Menschen mit Lebensmitteln, die von den Supermärkten nicht mehr verkauft werden, aber noch verzehrt werden können.

Der Saalfelder Tafel-Chef: „Mindesthaltbar bis… heißt nicht: Tödlich ab...“

Brengel appelliert an die Händler - „gerade in dieser schlechten Zeit jetzt“ - noch verantwortlicher darüber nachzudenken, welche Lebensmittel noch für die Bedürftigen geeignet sein könnten. In diesem Zusammenhang fordert Brengel die Bundespolitik auf, dem französischen Beispiel zu folgen, und die starren Mindesthaltbarkeitsregeln aufzuweichen. Der Saalfelder Tafel-Chef: „Mindesthaltbar bis… heißt nicht: Tödlich ab...“ Dass bei Fisch und Eiern Vorsicht zu walten habe, sei bei der Tafel jedem klar. Jedoch bei Joghurt, Käse, Brot und einer Vielzahl weiterer Lebensmittel ende mit der Mindesthaltbarkeit noch lange nicht die Essbarkeit. In Frankreich steht das Wegwerfen noch für den Verzehr geeigneter Lebensmittel unter Strafe.

Indes hat der Bundesverband der Tafeln alle Tafel-Mitarbeiter über Vorsichtsmaßnahmen im Zuge der Coronakrise informiert. So werde häufiges Händewaschen und Desinfizieren empfohlen, wobei auch die Saalfelder Tafel laut Brengel darunter leide, dass es Desinfektionsmittel kaum mehr zu kaufen gibt. Ein weiteres großes Problem der Saalfelder Tafel sei zudem der Mangel an freiwilligen Helfern. Zudem würden die Vereinsmitglieder der Tafel immer älter. Jüngere rückten so gut wie nicht nach.