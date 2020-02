Lehesten bildet Arbeitsgruppe für 950-Jahr-Feier

Nächstes Jahr wird die Schieferstadt 950 Jahre alt. Darauf wies ein Besucher der jüngsten Stadtratssitzung am Donnerstag hin. Bürgermeister René Bredow (BI) zufolge habe man das Jubiläum auf dem Schirm und wolle bald eine Arbeitsgruppe zu diesem Zweck bilden. Das mögliche Budget sei aber noch offen. Wie VG-Kämmerin Regine Horter mitteilte, seien entsprechende Mittel schon vor zwei Jahren in der Finanzplanung berücksichtigt worden. Ratsmitglied Rolf Partschefeld (BI) brachte eine Kombination des Jubiläums mit dem fürs erste Juliwochenende geplanten Bergmannsfest ins Gespräch.

Das Gros der zahlreichen Besucher bestand aus Feuerwehrleuten. Grund war Tagesordnungspunkt 8.3, der die Satzung zur Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder, „die ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden“, betraf. Nach einer Änderung der Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung von Oktober 2019 steht den Floriansjüngern nämlich ein höherer Satz zu. René Steinbach (FW) nannte jährliche Mehrausgaben von rund 6.000 Euro. Seien es bisher jährlich circa 2.880 Euro pro Jahr gewesen, fielen nun ungefähr insgesamt 8.920 Euro an. Der erste Beigeordnete begrüßte grundsätzlich die Anpassung, fürchtete aber schon, dass es für die Gesetzesnovelle nicht auch mehr Geld vom Land gibt. Das bestätigte Kämmerin Horter. Tatsächlich sei das Geld von den bisherigen, eigenen - und bescheidenen - Mitteln abzuzweigen. Einstimmig beschlossen wurde die Mitgliedschaft der Stadt in dem im März zu gründenden „Geopark Schieferland in Thüringen e.V.“