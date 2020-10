Lehestenern droht Tagesreise für ihre Bankgeschäfte

Die geplanten Schließungen mehrerer Sparkassenfilialen haben in den betroffenen Orten erwartbare Reaktionen ausgelöst. So auch in Lehesten. „Das ist einfach nicht sozial!“, meint etwa Andreas Spanjer aus Schmiedebach. Der 59-Jährige ist Sparkassen-Kunde und erledigt viele Geschäfte bereits im Netz, sorgt sich aber mehr um die vielen älteren und immobilen Bürger der Region.

„Die nächste Filiale wäre dann in Probstzella. Wie soll denn Oma Mayer mit ihren fast 100 Jahren da hin kommen oder ihre Bankgeschäfte auf einmal am Computer abwickeln?“, nennt Spanjer ein Beispiel, das zwar fiktiv sei, aber durchaus realistisch.

„Vom unternehmerischen Standpunkt kann ich den Schritt zwar verstehen. Aber hier muss man auch die menschliche Seite sehen“, mahnt Spanjer. „Der Anspruch der Sparkasse sollte ja ein anderer sein, als der einer reinen Privatbank. Immerhin steht der Landrat selbst dem Verwaltungsrat vor. Die haben einen Versorgungsauftrag“, ergänzt er. Das sei ein „kommunalpolitisches und parteiübergreifendes Thema“.

„Die Leute werden im Stich gelassen“

Anders als in Sitzendorf und Saalfeld-Gorndorf bleiben in Lehesten und anderenorts nicht einmal Automaten übrig. Spanjer habe einmal Angst vor Vandalismus als Argument gehört. „Aber was ist dann jetzt und all die Jahre anders gewesen?“, fragt er sich. Deren Befüllung erfolge durch Fremdfirmen, wodurch die Sparkasse ihrerseits Kosten hat. „Vielleicht spielt das auch mit rein.“

Doch abgesehen von Geldautomaten gehöre gerade für ältere Kunden der persönliche Ansprechpartner am Schalter einfach dazu. „Was hier geplant wird, ist ungerecht. Die Leute werden im Stich gelassen“, fasst Spanjer zusammen. Die zum 1. Januar anvisierte Schließung sei freilich ein Gesprächsthema im Ort. „Der Buschfunk sagt, dass unsere Filiale schon vor Jahren auf der Kippe stand, die Sparkasse aber noch lange gezögert hat“, sagt er. „Wenn es wenigstens einen Beratungstag in der Woche vor Ort gebe.“

Wie beim Kundenservice-Telefon der Sparkasse zu erfahren war, werde auch genau das momentan diskutiert. Tatsächlich würde nach der Schließung in Lehesten die Probstzellaer Filiale als Ersatzfiliale fungieren, wo weiterhin alle Dienstleistungen angeboten würden – allerdings deutlich weiter weg.

Lange Fahrt zur nächsten Filiale

Genau hier sieht Lehestens Bürgermeister René Bredow Probleme. „Von Lehesten kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln praktisch nicht nach Probstzella, außer um halb sieben frühs mit Schulbussen“, sagt der Rathauschef. „Man kann doch von niemandem verlangen, um diese Zeit nach Probstzella zu fahren, um dann dort zu warten, bis die Sparkasse öffnet. Und was wäre in den Ferien?“, so Bredow. Die Alternative: „Mit dem Bus nach Wurzbach, von dort mit der Regionalbahn nach Kaulsdorf, um dort wiederum mit Bus oder Bahn nach Probstzella zu fahren“, ergänzt er.

Eine kurze Recherche im Online-Reiseportal der Bahn zeigt, dass diese Wallfahrt je nach Verbindung zwischen mindestens anderthalb und über zwei Stunden dauern würde.

Bredow zufolge sei die Stadtspitze „sehr unzufrieden“ mit dem gesamten Umstand, aber auch dem Zustandekommen. „Vor zwei Wochen waren die Sparkassenchefs bei mir und haben gleich Nägel mit Köpfen gemacht.“ Eine vorherige Anhörung und Berücksichtigung der spezifischen Probleme für Lehesten habe es nicht gegeben.

Stadtrat berät Strategie

Im Sekretariat des Kreditinstituts habe man ihm gesagt, dass in Lehesten und Umland doch gar nicht so viele ältere Menschen lebten. „Also da fragt man sich dann schon...“, sagt Bredow. Indirekt sei sogar empfohlen worden, betagte Kunden mögen ihre Bankkarte einem vertrauenswürdigen Nachbarn oder Angehörigen mitgeben, der dann für sie Geld abheben könnte. „Wir reden seit Jahren vom Datenschutz! Ich kann doch als Bank mein Geschäftsmodell nicht darauf aufbauen, dass Kunden sich von anderen Geld holen lassen müssen.“

Der Ärger in Lehesten ist groß. Nachdem die Filialschließungen gam Montag nochmals Thema im Kreistag waren, werden sich Bredow und Stadtrat am Dienstag nichtöffentlich treffen. „Wir wollen uns eine gemeinsame Stellungnahme, eine Strategie überlegen“, sagt Bredow.