So kannten ihn viele: Helmut Färber, elf Jahre lang Bürgermeister von Lehesten, in der Tracht der Bergmänner.

Lehestens Ex-Bürgermeister Helmut Färber verstorben

Am 8. Februar stand sein letzter Leserbrief in der OTZ. Es ging um die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen. Helmut Färber warb dafür, dass die Parteien miteinander versuchen, das Land voranzubringen. Es war so etwas wie sein Vermächtnis. Am vorigen Sonnabend verlor der frühere Lehestener Bürgermeister den Kampf gegen eine heimtückische Krankheit.

Der gelernte Landmaschinen- und Traktorenschlosser und spätere Schieferbergmann, der viele Jahre als Betriebsratsvorsitzender in den Vereinigten Thüringer Schiefergruben (VTS) Unterloquitz arbeitete, hat sich sein Leben lang eingemischt, war immer streitbar und blickte über den eigenen Tellerrand hinaus. Nach der Wende wurde er SPD-Mitglied und kandidierte im Juni 1999 für seine Partei als Bürgermeister in Lehesten. Er gewann die Wahl mit 56,4 Prozent gegen FDP-Kandidat Karl-Heinz Guhlmann. Fünf Jahre später wurde er mit 76,3 Prozent gegen einen CDU-Bewerber wiedergewählt. Nach elf Jahren als Bürgermeister der Berg- und Schieferstadt trat er 2010 nicht mehr an. Die Arbeit im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt hatte er schon 2004 aufgegeben.

Auch nach dem Ende seines Berufslebens engagierte er sich in seinem Wohnort, vornehmlich für die Heimat- und Traditionspflege. Bei jedem Bergmannsfest konnte man den Mann mit Bart und Pferdeschwanz in der typischen Tracht bestaunen. Er war bis zuletzt voller Ideen, wie das Technische Denkmal Historischer Schieferbergbau Lehesten attraktiver für Besucher werden könnte. So nahm der Traditionsverein die Sanierung des Fördermaschinenhauses am Schacht IV in Angriff. Ehrenamtliche führte er die Geschäfte der Stiftung „Thüringischer Schieferpark Lehesten“ Noch im Dezember 2019 gab er im Erzählsalon gemeinsam mit Bernd Adolph und Werner Liebeskind eindrückliche Geschichten aus dem Schieferbergbau preis.

Am 15. Februar, eine Woche nach Veröffentlichung seines letzten Leserbriefes, verstarb Helmut Färber im Alter von 69 Jahren. Die Beisetzung findet am 13. März statt.