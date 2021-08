Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer vermitteln Naturerlebnisse, beziehen aber auch Heimatgeschichte und regionale Kultur in ihre Führungen ein.

Lehrgang für zertifizierte Naturführer in Leutenberg

Leutenberg. Interessierte sind eingeladen, die Informationsveranstaltung am Freitag, 6. August, ab 18 Uhr im Naturparkhaus Leutenberg zu besuchen.

Am 28. August startet im Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale ein weiterer Ausbildungslehrgang für zertifizierte Natur- und Landschaftsführer. Für diesen Kurs sind noch einige Plätze frei. Interessierte sind eingeladen, die Informationsveranstaltung am Freitag, 6. August, ab 18 Uhr im Naturparkhaus Leutenberg zu besuchen. Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer (ZNL) verstehen sich als Botschafter ihrer Region. Sie vermitteln Naturerlebnisse, beziehen aber auch Heimatgeschichte und regionale Kultur in ihre Führungen ein. Die Möglichkeiten für inhaltliche Schwerpunktsetzungen sind dabei weit gefächert. Neben einer sachkundigen Führung schätzen Gäste die Authentizität der Person. Natur- und Landschaftsführer entwickeln ihre Angebote selbst hinsichtlich Thematik, Häufigkeit und Terminen. Sie kooperieren eng mit der Naturparkverwaltung und mit touristischen Leistungsträgern der Region.

Der Unterricht umfasst insgesamt 74 Zeitstunden und findet an Wochenenden statt. Lehrgangsorte sind Ziegenrück und Probstzella. Als letzter Kurstag ist der 24. Oktober vorgesehen. Im Anschluss erfolgen sowohl eine schriftliche Prüfung als auch eine Prüfungswanderung. Für die Teilnahme wird ein Beitrag von 250 Euro erhoben. Die Zertifizierung gilt für fünf Jahre und kann dann verlängert werden.