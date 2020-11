Lernen mit vertrauten Coronaregeln in Saalfeld-Rudolstadt

Große Pause am Montagvormittag an der Rudolstädter Grundschule „Anton Sommer“: Die Schüler der 2. Klassen stürmen auf den Schulhof. Sie bleiben unter sich. „Wir haben nach wie vor versetzte Pausenzeiten für jede Klassenstufe“, sagt Schulleiterin Jana Zunft. Überhaupt werde das Hygienekonzept aus der Zeit vor den Ferien weiter umgesetzt. „Es war ein ganz ruhiger Start heute morgen“, berichtet sie. Alle Kollegen sind an Bord. „Die Eltern waren gut informiert, dass wir mit der Phase grün weiter machen. Insofern gab es keine besorgten Anrufe“.

Hände waschen, Mund-Nasen-Schutz im Schulgebäude, nicht aber im Unterricht, Lernen in festen Gruppen, all diese Regeln gelten unverändert und sind für Kinder und Eltern selbstverständlich. „Hinzu kommt jetzt das regelmäßige Lüften alle 20 Minuten“, so die Schulleiterin. Außerdem gibt es die Empfehlung an die Kinder, „Zwiebellook“ zu tragen.

Eltern und schulfremden Personen ist das Betreten des Hauses verboten. Deshalb mussten auch die Arbeitsgemeinschaften abgesagt werden, die von externen Betreuern angeboten werden, so zum Beispiel die AG „Kleine Köche“ oder Tischtennis. Anders verhält es sich mit Arbeitsgemeinschaften, die von Pädagogen der Schule geleitet werden. „Auch alle Veranstaltungen, die unter die Kategorie ,Lernen am anderen Ort’ fallen, dürfen nicht stattfinden“, erklärt Jana Zunft.

Das heißt auch, dass es Elterngespräche im Schulhaus im November nicht geben wird. Für dringende Rückfragen wird auf Telefon oder Mail verwiesen.

Das Betriebspraktikum muss warten

Mit einem auf der Internetseite der Schule veröffentlichten Schreiben hat sich Schulleiterin Kerstin Neumann an die Eltern der Schüler der Regelschule „Friedrich Schiller“ in Rudolstadt gewandt. Hier verweist sie auf die konsequente Einhaltung des Hygienekonzepts. So heißt es an einer Stelle: „Im Unterricht erfolgt regelmäßig Stoßlüftung. Bitte sorgen Sie für angemessene Kleidung Ihrer Kinder.“ Zudem gilt das Betretungsverbot für Eltern und schulfremde Personen. „Wir können alle Fächer entsprechend der Unterrichtstafel abdecken. Einschränkungen gibt es für die Maßnahmen zum ,Lernen am anderen Ort’, sie dürfen nicht stattfinden. Davon betroffen ist auch das Betriebspraktikum für die Schüler der 9. Klassen. Hier versuchen wir nun, einen Ersatztermin zu finden“, erläutert die Schulleiterin.

Auch alle Veranstaltungen in der Schule, wie zum Beispiel Elternabende, werden abgesagt. Der Elternsprechtag und die Klassenelternsprecherversammlung am 25. November entfallen.

Das Heinrich-Böll-Gymnasium in Saalfeld setzte ebenfalls auf einen Elternbrief zur Information. Schulleiter Thomas Kober zufolge, hätten allein in dieser Woche 90 Prozent der Veranstaltungen im November stattfinden sollen. „Unser Terminplan wurde durcheinander geworfen. Wir mussten alles absagen“, bedauert er. Das Theater Rudolstadt hatte für ein Projekt vorbeikommen sollen, heute Studenten der FH Coburg. Elterngespräche und -sprechtage sind abgesagt. Kober sieht trotz allem „lauter lachende Kinder auf dem Schulhof. Sie freuen sich, wieder in die Schule zu können“.

Kein Konzert, kein Klassentreffen

Am Erasmus-Reinhold-Gymnasium in Gorndorf wurde das Angebot an AGs eingedampft, vor allem der klassenübergreifenden, was die allermeisten sind. Gruppen zur Prüfungsvorbereitung dürfen aber weiter zusammen büffeln. Ansonsten: „Kein Weihnachtskonzert, keine Ehemaligentreffen, keine Infoveranstaltung zum Übertritt von der Grundschule aufs Gymnasium“, zählt Rektor Uwe Wolfram nur eine Auswahl der terminlichen Entbehrungen auf.

„Trotzdem funktionieren die Regeln bei uns gut“, ist der Pädagoge zufrieden. Und die Maskenpflicht wird beachtet? „In 99 Prozent der Fälle ja“, sagt Wolfram und lobt die Vernunft und Disziplin seiner Schüler. Einige wenige hätten ein Attest, das sie vom obligatorischen Tragen des Mund-Nasen-Schutzes befreie.

Der erste Tag nach den Ferien sei „entspannt“ angelaufen, so Uwe Wolfram. „Aber man merkt den Kindern und Jugendlichen schon an, dass etwas anders ist als sonst“.