Leseraktion „Klasse des Monats“ nimmt Fahrt auf

Die neue Mitmachaktion „Klasse des Monats“ von Volksbank und OTZ, bei der ab April viermal 1500 Euro zu gewinnen sind, nimmt Fahrt auf. Die ersten Bewerbungen von Abschlussklassen der Medizinischen Fachschule Saalfeld und dem Näder-Gymnasium Königsee sind eingegangen. Weitere sind willkommen.

Das Prinzip ist das gleiche wie beim „Verein des Monats“. An den ersten drei Montagen eines Monats wird eine Klasse in der OTZ Saalfeld-Rudolstadt in Wort und Bild vorgestellt. Am vierten Montag gibt es eine Zusammenfassung, und es wird zur Abstimmung aufgerufen für die „Klasse des Monats“ – per Stimmzettel und digital. Sind alle Stimmen ausgezählt, gibt es eine Auszeichnungsveranstaltung.

Dann werden auch die Schecks verteilt. Diesmal spendiert die Volksbank 750 Euro für den Monatsgewinner, 500 Euro für den Zweiten, 250 Euro für den Dritten. Wofür das Geld verwendet wird, entscheiden die Klassen selbst.

Um Erfahrungen mit der Aktion zu sammeln, haben sich Volksbank und OTZ entschieden, die Teilnahmemöglichkeit in den ersten vier Monaten auf Abschlussklassen und -kurse zu beschränken von staatlichen als auch freien Schulen.

Formlose Bewerbung mit Telefonnummer eines Ansprechpartners an rudolstadt-otz@funkemedien.de oder saalfeld-otz@funkemedien.de. Stichwort: Klasse des Monats