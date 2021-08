Die Apothekenräume in Bad Blankenburg nehmen Gestalt an.

Letzte Handgriffe in neuer Apotheke in Bad Blankenburg

Bad Blankenburg. Sylvia Fandrei leitet ab Mittwoch, 1. September, die Greif-Apotheke.

Sylvia Fandrei informiert sich bei Elektriker Thomas Lochner und Computer-Fachmann Torsten Kühnert (rechts auf dem Foto) in den Räumen im Gebäude des neuen DRK-Seniorencampus in der Bad Blankenburger Siedlung über den Stand der Arbeiten auf der Baustelle. Sie leitet ab 1. September die Greif-Apotheke als Filiale der Aesculap-Apotheke in der Bähringstraße. Damit ist diese, bisher ansässig in der Friedensstraße, erstmals barrierefrei zugänglich. Sieben Mitarbeiterinnen werden für die Kunden da sein.