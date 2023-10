Mitte September wurde auf der Rudolstädter Straße in Saalfeld, zwischen dem neuen Fingerstein-Kreisel und der Kreuzung am Meininger Hof, die Asphaltdeckschicht aufgebracht. Noch bis zum Jahresende soll der Abschnitt der B 281 vollgesperrt bleiben.

Letzte Straßensperrungen in Saalfeld reichen bis Weihnachten

Saalfeld Stadtverwaltung meldet neun Einschränkungen in der nächsten Woche - Pioniersteg vor der Freigabe

Neun Einschränkungen des Verkehrs durch Baumaßnahmen an Straßen meldet die Stadtverwaltung Saalfeld für die kommende Woche. Einige kommen neu hinzu, die längste - an der ehemaligen Fingersteinkreuzung - zieht eine Vollsperrung voraussichtlich bis kurz vor Weihnachten nach sich. Dafür steht der Ersatzneubau des Pionierstegs über die Saale offenbar kurz vor der Freigabe.

Übersicht der gesperrten Straßen

Im Zeitraum vom 23. Oktober, 8 Uhr, bis 27. Oktober kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Gebreite“ im Ortsteil Beulwitz. Die Straße muss bei der Haus-Nr. 8 aufgrund von Tiefbauarbeiten zur Reparatur der Mischwasserleitung i.A. des ZWA voll gesperrt werden.

Am 25. Oktober im Zeitraum von 7 bis 12 Uhr kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Unterm Breiten Berg“. Die Straße muss bei der Haus-Nr. 25 aufgrund einer Baustelleneinrichtung für Kran- und Montagearbeiten voll gesperrt werden.

Im Zeitraum vom 26. Oktober, 19 Uhr, bis 28. Oktober, 8 Uhr, muss in der Kulmstraße der Bahnübergang voll gesperrt werden. Grund sind Arbeiten am Gleisbett / Gleiswechsel. Die Umleitungsstrecke ist innerörtlich ausgewiesen.

Bis 27. Oktober sind die Thomas-Mann-Straße und der Einmündungsbereich James-von-Moltke-Straße voll gesperrt. Hier kam es zu einer Havarie aufgrund eines Kanaleinbruchs.

Bis 27. Oktober ist die Fußgängerbrücke „Pioniersteg“ gesperrt. Grund sind Abriss und Neubau der Brücke. Umleitungen für den Fahr- / Fußgängerverkehr sind örtlich ausgewiesen.

Bis 30. Oktober kommt es zu Einschränkungen in der Saalstraße. Die Straße ist im Bereich der Haus-Nr. 48 bis 52 (unterer Bereich, Am Hügel) voll gesperrt. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Störungsbeseitigung an der Gasleitung.

Bis 10. November ist die Straße „Tiefer Weg“ Höhe Freibad voll gesperrt. Hier werden nach einer Havarie Versorgungsleitungen neu verlegt. Die Umleitung führt mittels Ampelregelung über das Gelände des Freibades.

Bis 25. November kommt es zu Einschränkungen in der Jacob-Grimm-Straße. Die Straße ist in mehreren aufeinanderfolgenden Bauabschnitten voll gesperrt. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Strom- und Gasleitung im Auftrag der Saalfelder Energienetze GmbH.

Bis voraussichtlich 22. Dezember kommt es zu Einschränkungen in der Rudolstädter Straße/Fingersteinkreuzung. Die Straße ist im Abschnitt zwischen Am Eichelteich und Friedhofstraße/Claudiusstraße für den Gesamtverkehr voll gesperrt. Hier erfolgt ein grundhafter Straßenbau. Umleitungen für den Fahr- / Fußgängerverkehr sind örtlich ausgeschildert.