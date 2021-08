Leutenberg: Notorischer Schläger landet nach erneutem Vorfall in Psychiatrie

Leutenberg. Dieses Mal attackierte der Mann einen 68-Jährigen, der dabei zu Boden ging.

Bereits vor einer Woche wurde über einen 39-Jährigen berichtet, welcher eine ältere Dame in Leutenberg unvermittelt angegriffen und dadurch verletzt hatte.

Am Dienstagnachmittag meldete laut Polizei ein Anwohner aus Leutenberg dann diesen Vorfall: Der 39-jährige, zwischenzeitlich erneut Beschuldigte, fuhr im Fahrzeug eines Bekannten mit. Da der Fahrer beinahe ein die Fahrbahn kreuzendes, älteres Ehepaar anfuhr, kam es zum kurzen Wortgefecht zwischen dem Fahrer und den Fußgängern.

Jedoch war der Streit zeitnah beendet und grundsätzlich sei jeder wieder seiner Wege gegangen. Der 39-jährige Beifahrer stieg jedoch danach plötzlich aus dem PKW aus, beleidigte den 68-jährigen Fußgänger und griff diesen unvermittelt an, sodass der Mann zu Boden ging.

Zeugen konnten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei sichern und ihn an die Beamten übergeben. Angesichts der Menge an Straftaten in diesem Jahr sowie seines geistiges Zustandes in Kombination mit der Beeinflussung durch Drogen wurde der Beschuldigte nun durch einen Arzt in die psychiatrische Abteilung der Thüringen Kliniken eingewiesen, heißt es weiter bei der Polizei.

