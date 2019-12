Leutenberg will Schandfleck abreißen lassen

Nun ist es amtlich: Die Stadt Leutenberg möchte das Grundstück des früheren FDGB-Erholungsheimes „Katja Niederkirchner“ kaufen, um es mit Fördermitteln zurückbauen zu können. Im Klartext: Die Ruine soll weg. Bereits Anfang November bestätigte der Stadtrat eine Vorlage der Verwaltung, die sich zuvor mit dem Besitzer der Immobilie auf die Modalitäten des Kaufs geeinigt hatte. Im nächsten Jahr soll die „Katja“ mit Städtebaufördermitteln des Landes abgerissen werden. Auch für die Umgestaltung soll es Geld geben. Was an die Stelle im Ortskern kommt, dafür soll in den nächsten Jahren im Stadtrat ein Konzept erarbeitet werden.