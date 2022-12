Leutenberger bei Erzgebirgs-Weihnacht im MDR-Fernsehen dabei

Leutenberg Marc Tyson tritt mit Rocco Löser stellen Heiligabend einen Titel ihrer neuen CD „Hutzenstubenweihnacht“ vor

Schon seit Ende November sind die beiden Musiker Rocco und Marc auf ihrer diesjährigen Weihnachts-Tour unterwegs. Neben vielen Konzerten - nächste Woche beispielsweise in Schwarzenberg und Schöneck - waren die beiden auch einen Tag zu einem Fernsehdreh. So besucht das Volksmusikduo, hinter dem sich Rocco Löser aus dem Erzgebirge und der Leutenberger Marc Tyson verbergen, seine Fans zu Weihnachten in den festlichen Stuben, und zwar in der Sendung „Stille Nacht im Arzgebirg“ am Heiligabend ab 16.30 Uhr im MDR.

Die beiden Musiker sind stolz darauf, neben vielen anderen bekannten Acts, ein Teil dieser weihnachtlichen Sendung zu sein. Sie werden hier einen Titel ihrer neuen CD „Hutzenstubenweihnacht“ vorstellen. Neben Weihnachtsliedern finden die Hörer auch kleine weihnachtliche Geschichten auf der Platte. Jeder der Songs wurde neben verschiedenen Gitarren, mit bis zu sieben weiteren unterschiedlichen Instrumenten neu eingespielt und mit "Erzgebirgischem Hutzencountry" angehaucht. Der Begriff beschreibt den Stil von Rocco und Marc, eine Mischung aus akustischer Musik, Volksmusikelementen, gewürzt mit einer deftigen Prise Country.

Reinhören kann man auf der Webseite des Duos: www.rocco-und-marc.de.