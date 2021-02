Leutenbergs Bürgermeister: Kraft reicht für ein Vorhaben pro Jahr

Als wir zum Gespräch eintreten, studiert Leutenbergs Bürgermeister Robert Geheeb (SPD) gerade den aktuellen Festsetzungsbescheid für Kommunalfinanzen, „das wichtigste Dokument des ganzen Jahres“, wie er kommentiert. Darin findet sich die fiktive Bedarfszuweisung über 1,92 Millionen Euro. So viel müsste Leutenberg in diesem Jahr in der Kasse haben, um seine Aufgaben zu erledigen. Hieße eigentlich, abzüglich der eigenen Einnahmen aus Steuern und Gebühren von etwa 1,45 Millionen, müsste die Gemeinde fast eine halbe Million Euro vom Land bekommen. Tatsächlich werden es aber wohl nur rund 317.000 Euro und der tatsächliche Bedarf liegt noch eine Million höher – ein Fehler im System, den nicht nur Geheeb beklagt.

Herr Gehheb, wie beurteilen Sie 2020? War es nur ein verlorenes Jahr?

Es ist nie alles nur schwarz oder weiß. Wir haben auch 2020 einiges geschafft, wobei das Wichtigste die Sanierung der Zufahrt von der Kreisstraße nach Munschwitz war. Immerhin ging es um die Erreichbarkeit unseres größten Arbeitgebers.

Immerhin hat die Gemeinde noch einmal erhebliche Investitionen gestemmt, so in die Sanierung der Straße nach Munschwitz für rund 500.000 Euro. Kommt jetzt erst mal eine Phase des Sparens?

Wir sparen, seit ich 2015 das Amt übernommen habe. Ich wünschte mir mehr Investitionsmöglichkeiten, damit unsere Infrastruktur nicht weiter verfällt. Aber unsere Kraft reicht maximal für ein größeres Vorhaben pro Jahr. 2021 ist das der Katja-Abriss. Damit ist die Verwaltung auch gut beschäftigt. Es ist ja nicht nur das Geld, das uns begrenzt, sondern auch die personellen Möglichkeiten. Immerhin bleibt laut Jahresabschluss mehr Rücklage als gedacht übrig, sodass wir unsere Vorhaben in 2021 auch sicher anschieben können. Dazu gehört auch, den nächsten Abschnitt der Straße zwischen Munschwitz und St. Jakob vorzubereiten.

Neben den Straßenbauten passierten zuletzt die meisten Großinvestitionen in Leutenberg, so das Feuerwehrgerätehaus oder die Straße zur Friedensburg samt Stützmauer. Wann sind denn wieder mal die Ortsteile mit größeren Ausgaben dran?

Das Feuerwehrgerätehaus, die Burgstraße oder die nach Munschwitz waren auch etliche Jahre im Gespräch, bevor es endlich losgehen konnte. Wir haben eine Gesamt-Investitionsliste von über 5,5 Millionen Euro, die können wir nur nach und nach abarbeiten und müssen die Prioritäten immer wieder neu setzen. Und wenn wir in diesem Jahr etwa 30.000 Euro in den Kindergarten stecken, dann haben auch alle Ortsteile etwas davon. Ebenso wie vom Straßenbau, weil nun mal die Versorgungszentren, Ärzte und Schule in der Stadt sind. Und wir investieren auch nach Kräften in die Ortsteile, etwa in den Wegebau.

Ein Zusammengehen mit einem starken Partner würde helfen. Wie geht es eigentlich weiter mit Kaulsdorf?

Meine Bürgermeister-Kollegin Kerstin Barczus hatte im Wahlkampf versprochen, Kaulsdorf solle so lang wie möglich selbstständig bleiben. Das kann sie nicht so schnell revidieren. Dafür habe ich Verständnis. Wir jedenfalls stehen bereit. Wenn Kaulsdorf auch merkt, dass es mit seiner Einwohnerzahl und Finanzkraft nicht mehr weiterkommt, dann sind wir als Partner da – und bereit für Verhandlungen auf Augenhöhe. Denn Kaulsdorf ist von den Verflechtungsbeziehungen her der einzig vernünftige Partner für uns.

Sie könnten ja schon ein bisschen üben und beispielsweise das Freibad gemeinsam betreiben, vielleicht mit weiteren Gemeinden in einem Zweckverband?

Alles andere wäre mir lieber. Weil es schon mal ein Jahr dauert, bis man alle Formalitäten durch hat. Ich schaue da lieber auf den Landkreis. In Nordhausen zum Beispiel liegen alle Freibäder in Verantwortung des Landkreises, das bringt Vorteile beim Materialeinkauf, bei Investitionen und Personal. So etwas würde ich mir bei uns auch wünschen.

Apropos Zweckverband Thüringer Meer. Muss der nicht die Investitionen am Stausee voranbringen, wenn die Anliegergemeinden finanziell schwächeln? Wann wird der Zweckverband so handlungsfähig, dass er z.B. Planungen für Radwege übernimmt?

Grundsätzlich: Aus meiner Sicht ist der Zweckverband eher eine Krücke. Um richtig voran zu kommen, muss nach die Landesregierung die LEG beauftragen, das Thüringer Meer infrastrukturell und touristisch zu entwickeln. Angesichts der Größe des Gebietes und der Aufgabe wäre das der beste Weg. Wenn der Zweckverband selbst aktiver werden soll, bräuchte er Einnahmen – woher sollen die kommen?

Über eine Umlage?

Das ist aber nicht gewollt und nicht umsetzbar. Bis auf die zwei Landkreise sind die meisten Mitgliedskommunen eher klamm. Darauf müssen und wollen wir Rücksicht nehmen. Die Landkreise gehen finanziell voran. Das ist erfreulich. Nur deshalb geht überhaupt etwas. Uns bremst derzeit mehr die notwendige Neubesetzung der Geschäftsstelle. Ansonsten haben wir in diesem Jahr tatsächlich die Optimierung des Saale-Radweges auf dem Schirm.

Zur Bilanz für 2020 gehört, dass sich Volksbank und Sparkasse aus Leutenberg verabschieden. Ihr Zorn geht so weit, dass Sie im Amtsblatt angekündigt haben, Ihr Konto bei der Sparkasse zu kündigen. Haben Sie schon?

Gekündigt habe ich mein Konto noch nicht, aber ich werde es. Es ist schon eine schmerzhafte Erfahrung, dass ich das als Fraktionsvorsitzender im Kreistag und Bürgermeister nicht abwenden konnte. Das nimmt mich mit. Ich habe für mich entschieden, niemanden aus dem jetzigen erneut in den neuen Verwaltungsrat zu wählen. Das ist meine Möglichkeit in der Demokratie, die nutze ich.

2019 hatten Sie für den Landtag kandidiert, hatten aber nur 9,6 Prozent der Direktwähler begeistern können. Wollen Sie in diesem Jahr einen weiteren Anlauf wagen?

Aus heutiger Sicht schließe ich das aus.

Ihre größten Wünsche für 2021?

Zur Normalität zurückzukehren, also die Corona-Pandemie überwinden. Das ist für unsere Kinder und Jugendlichen und deren Bildungschancen wichtig. Dazu darf gern ein besserer Kommunaler Finanzausgleich kommen. Und ich hoffe, dass wir alles schaffen, was wir uns gemeinsam mit dem Stadtrat vorgenommen haben.