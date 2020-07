Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leutenbergs Stadträte bekommen mehr Geld

Per Änderungen in der Hauptsatzung hat der Stadtrat von Leutenberg am Montag die Aufwandsentschädigungen für seine Mitglieder, den Ersten Beigeordneten und die Ortsteilbürgermeister neu geregelt.

