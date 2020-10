Lichte im Spiegel seiner Geschichte: Zwölf Jahre als Chronist im Ehrenamt

Lichte. Hubert Müller sammelt und ordnet die Geschehnisse in Lichte - 600-Jahr-Feier in Geiersthal steht 2021 bevor

Ein Ortschronist dokumentiert aktuelle Ereignisse im Ort und führt die Ortschronik fort. Er hat die Aufgabe, das gemeinschaftliche Leben im Ort in Wort und Bild festzuhalten. Insbesondere sollen die allgemeine Entwicklung, wichtige Ereignisse, öffentliche Veranstaltungen und der Verlauf von ortsbildprägenden Baumaßnahmen in geeigneter Art und Weise dokumentiert werden. Hubert Müller ist seit 2008 Chronist in Lichte - eine Bilanz von zwölf Jahren im Ehrenamt.