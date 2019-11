Lichtentanner erinnern sich an Pfarrer Ludwig Große

Erzählen Gabriele Rost und Traudl Schlegel aus Lichtentanne von Pfarrer Ludwig Große wird deutlich, welchen Eindruck der am 3. Oktober mit 86 Jahren verstorbene Geistliche bei ihnen hinterlassen hat. „Eine Institution“ sei er gewesen, sagt Gabriele Rost. „Wenn er sich zur Predigt angekündigt hatte, waren immer alle Plätze besetzt“, so die 57-Jährige. „Er hatte die Gabe, so zu predigen, dass man ihm einfach zuhören musste!“, ergänzt Traudl Schlegel. Mehr als einmal habe Gabi Rost sie beobachtet, wie andere Gläubige in den Gottesdiensten vor Rührung weinen mussten.

Die beiden Frauen sind seit vielen Jahren in der Kirchgemeinde des Probstzellaer Ortsteils aktiv, Gabriele Rost war bis vor einer Woche und seit 1995 Kirchenälteste. Große, erzählen sie, sei zur DDR-Zeit den Bewohnern des Sperrgebietes und besonders den Lichtentannern immer verbunden gewesen. „Seine Worte waren mitten aus dem Leben gegriffen und haben gerade uns gut getan“, sagt Traudl Schlegel. Das Leben in der Sperrzone sei nicht leicht gewesen, als Christ gleich gar nicht. Ludwig Große habe es ihnen ein wenig erleichtert. „Wir im Sperrgebiet waren für Emotionen sehr empfänglich“, erinnert sich die Rentnerin. Als er in den neunziger Jahren einen schweren Unfall erlitt, schrieben sie ihm Genesungswünsche ans Krankenbett und hielten ihm eine Andacht. Die gute Verbindung Großes in das Dorf direkt am Eisernen Vorhang sei durch den langjährigen Lichtentanner Pfarrer Hans-Joachim Schoeps (†) zustande gekommen. Beide lernten sich Gabi Rost zufolge im Studium kennen und blieben zeitlebens befreundet. „Er hat sich nicht verbogen“, charakterisiert Gabriele Rost das Wirken Ludwig Großes in der DDR. „Aber er hat sich durchaus der Zeit angepasst, etwa in seinen Predigten“. Auch nach der Wende blieb Große Lichtentanne verbunden, beispielsweise für die jährlichen Zeltgottesdienste im Dorfpark oder 2009 beim Heimatbrunnenfest. „Wir erinnern uns an einen bescheidenen Menschen, der uns viel gegeben hat“, fasst Gabriele Rost zusammen.