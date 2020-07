Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Liebhabertheater Schloss Kochberg spielt Goethe-Stück

Das Liebhabertheater Schloss Kochberg zeigt nun seine diesjährige Neuinszenierung im Rahmen seines Sommerfestivals mit dem Thema „Genial!“, die ursprünglich am 9. Mai Premiere haben sollte.

Allerdings in Zeiten von Corona nicht im historischen Theater, sondern auf dessen Vorplatz und unter entsprechenden Schutzvorkehrungen, heißt es in einer Mitteilung. Als Bühne diene der Portikus des Theaters.

Das Lustspiel „Die Mitschuldigen“ des jungen Goethe von 1769 wird am Samstag, 4. Juli, eine Woche später und am 5. September gezeigt. Beginn ist 17 Uhr. Der Student Goethe verarbeitete darin seine Erfahrungen aus einer Liebelei mit der Leipziger Wirtstochter Käthchen Schönkopf und lasse augenzwinkernd in menschliche Abgründe blicken.

Reservierte Karten für die Veranstaltungen seien nach wie vor gültig und sollen 16 Uhr abgeholt werden.