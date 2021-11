Lilafarbene Schmetterlinge im Leutenberger Stadtgebiet

Leutenberg. Die neuen Hinweistafeln machen auf geänderte Wiesenpflege aufmerksam.

Im Leutenberger Stadtgebiet machen jetzt entlang der Sormitz und am Ilmbach neue Hinweistafeln des Landschaftspflegeverbandes „Thüringer Schiefergebirge / Obere Saale“ e.V. auf die Blühflächen aufmerksam. „Die Stadt Leutenberg ist bestrebt, die artenreichen Grünstreifen zukünftig nur noch ein oder zwei Mal im Jahr zu mähen und abzurechen, um den vorhandenen Pflanzen, wie zum Beispiel Wiesen-Storchschnabel, Scharbockskraut oder Sternmiere, optimale Wachstumsbedingungen zu schaffen und sie nicht in der Blüte abzumähen“, heißt es in einer Mitteilung. Damit trete die Stadt aktiv dem starken Rückgang der Insekten entgegen.

Der Landschaftspflegeverband begrüßt die Bemühungen und lieferte die beiden Schmetterlingstafeln, die im Rahmen des Projektes „Spanische Flagge – Farbe bekennen für insektenfreundliche Saumstrukturen“ hergestellt werden konnten. Über einen QR-Code erhält man weitere Informationen – auch zum seltenen und geschützten Falter Spanische Flagge (auch Russischer Bär), der dem aufmerksamen Beobachter um Leutenberg vielleicht schon begegnet ist.