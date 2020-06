Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Linke unterstützen Marko Wolfram bei Landratswahl im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Der Kreisverband Die Linke Saalfeld-Rudolstadt unterstützt Marko Wolfram (SPD) bei der Landratswahl am 28. Juni. Das ist das Ergebnis einer Urabstimmung unter den Mitgliedern der Partei, bei der sich laut einer Mitteilung 95 Prozent für eine Wiederwahl des amtierenden Landrates aussprachen.

Im Vorfeld der Urabstimmung, an der rund drei Viertel der Mitgliedern teilnahmen, habe man die Umsetzung von Eckpunkten linker Politik vereinbart. Die Unterstützung ist demnach an politische Forderungen geknüpft, beispielsweise nach frischer Zubereitung eines gesunden Schulessens, keiner Beschäftigung von Leiharbeitern und Mitarbeitern unter Tarif in der Kreisverwaltung und in kommunalen Unternehmen, kostenloser Schülerbeförderung bis zum Abitur, Einführung eines Seniorentickets sowie Erhaltung des Theaters und der Orchester im Landkreis.

Zum Ergebnis der Urabstimmung sagte der Kreisvorsitzende der Linken, Sascha Krüger: „Es freut mich sehr, dass sich so viele Genossinnen und Genossen an der Abstimmung beteiligt haben. Das Ergebnis zeigt, dass die Mitglieder der Linken im Kreis Saalfeld-Rudolstadt mehrheitlich mit der Arbeit des amtierenden Landrates Marko Wolfram zufrieden sind und dass die abgesprochenen Punkte für eine soziale und gerechte Politik in den kommenden fünf Jahren die Zustimmung der Mitglieder findet.“