Linke will den Kreistag Saalfeld-Rudolstadt ins Radio bringen

Die Kreistagsfraktion Die Linke lässt nicht nach in ihrem Bemühen, mehr Transparenz in die Sitzungen des Kommunalparlaments zu bringen. Nachdem im Frühjahr ein Antrag der Fraktion, Kreistagssitzungen im Internet zu senden, am Widerstand fast aller anderen Kreistagsmitglieder gescheitert war, unternimmt die Fraktion nun einen zweiten, jedoch geänderten Anlauf: Diesmal geht es darum, die Beratung als Podcast im Büroradio SRB nacherlebbar zu machen.