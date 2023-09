Lions Club Rudolstadt tut seit 30 Jahren Gutes für die Region

Rudolstadt Versteigerung beim Sommerfest im Schillerhaus erbringt 1600 Euro für karitative Projekte

Im Rahmen eines Sommerfestes im Garten des Schillerhauses beging der Lions Club (LC) Rudolstadt Heidecksburg am Sonnabend sein 30-jähriges Bestehen. Gegründet am 23.05.1992 auf Schloss Heidecksburg mit anfangs 22 Mitgliedern zählt der Club heute zu den größeren Verbänden im Landkreis. Zahlreiche Gründungsmitglieder wie Diethelm Offhaus, Hans-Ulrich Batzke, Klaus Dieter Zimmermann, Bernd Stiller und Dr. Hartmut Franz sind immer noch aktiv im Lions Club engagiert und weilten auch zum Sommerfest unter den Gästen.

Präsident blickt auf die Aktionen zurück

Die amtierende LC Präsidentin Reinhild Strempel erinnerte an die Anfänge des Lions Clubs in Rudolstadt und betonte die Wichtigkeit der karitativen Arbeit. In den vergangenen 30 Jahren wurden zahlreiche Projekte durch den Lions Club unterstützt oder gar erst ermöglicht. Dazu zählen die Restaurierung der Löwenbank, die Sanierung des Schallhauses, das karitative Projekt Herzenzwünsche zur Weihnachtszeit oder die Unterstützung des THW-Rudolstadt. Strempel resümierte über die ehrenamtlichen Aktionen des Lions Club, darunter das Weinzelt auf dem Rudolstadt Festival oder der Glühweinverkauf zur Schlossweihnacht, die die Unterstützung der Projekte erst ermöglichten.

Schauspielerin als besonderer Gast

Als besonderer Gast gab Verena Blankenburg, Schauspielerin am Theater Rudolstadt, in der Rolle von Schillers Schwiegermutter Louise von Lengefeld einen unterhaltsamen Einblick in das Familienleben der von Lengefelds.

Den Abschluss des Abends bildete die Versteigerung eines bunten Allerlei, professionell durchgeführt von Anke und Martin Wendl, bei der ein Erlös von über 1600 Euro für neue karitative Projekte des Lions Club Rudolstadt Heidecksburg erzielt wurde.