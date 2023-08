Lisa Fitz, Purple Schulz und Pittiplatsch versetzen Klosterruine Paulinzella in Schwingung

Paulinzella. 16. Kulturfestival in Paulinzella macht neugierig auf die Künstler des nächsten Jahres.

Mit den letzten Klängen vom Duo Friend’n Fellow ging gestern das 16. Kulturfestival in Paulinzella zu Ende.

Privilegiert war am Nachmittag der zweijährige Merlin aus Jena, der auf den starken Schultern von Papa Sören Wegel das Geschehen auf dem Gelände bestens verfolgen konnte. Hier kamen die kleinen Besucher auf ihre Kosten. Sie fieberten mit ihren Helden Pittiplatsch, Schnatterinchen, Moppi, dem Mischka-Bär sowie Herrn Fuchs und Frau Elster, als die mit einem ausrangierten Eisenbahnwagon auf Reisen gingen.

Kabarett-Ikone Lisa Fitz nimmt kein Blatt vor den Mund

Unangepasst, kritisch, selbst ironisch. So präsentierte sich Lisa Fitz mit ihrem Programm „Dauerbrenner“, am Vorabend vor 600 Besuchern in Paulinzella. Dabei hielt das Enfant terrible des Kabaretts mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg, nannte Ross und Reiter, klärte auf, stellte infrage und kritisierte. Mainstream bediente sie nicht, und an der Political Correctness hangelte sie sich oft mit ihren rebellischen, messerscharfen Pointen entlang. Es dauerte meist nur Sekunden, bis der Satz im Zwerchfell ankam. Die Sprachartistin beherrschte als solche die perfekte Jonglage auf dem Hochseil des Kabaretts – ohne Netz und doppelten Boden. Dabei lieferte die Kabarett-Ikone anarchistisches Entertainment abseits gängiger Comedy. Zwischendurch griff sie immer wieder zur Gitarre und nahm ihr Publikum mit auf einen kurzweiligen, politischen und musikalischen Rück- und Ausblick. „Humor und Rückgrat, eine seltene Mischung dieser Tage. Danke dafür, Frau Fitz“ sagte der Bad Blankenburger Egon Möller. „Nach so mancher Pointe läuteten die Glocken, irgendwie passend“, schmunzelte Freundin Iris Thiele.

:450 Zuhörer haben am Freitagabend Purple Schulz einen fulminanten Empfang beschert. Foto: Roberto Burian

Purple Schulz noch immer mit Elan seiner erfolgreichsten Zeiten

450 Zuhörer haben am Freitagabend dem Kölner Songschreiber Purple Schulz einen fulminanten Empfang beschert. Sie begrüßten den Musiker nach der Anmoderation vom ehemaligen und dem aktuellen Veranstalter Jürgen Schneider und Michael R. A. Teicher mit Jubel und Applaus. Die Schläfen sind zwar grau geworden, der Lack ist aber noch lange nicht ab. Der Wegbereiter des deutschen Pop versprühte auch nach Jahren ständiger Bühnenpräsenz noch immer seinen Charme. Mit genauso viel Elan wie zu den musikalisch erfolgreichsten Zeiten, den 80ern und 90ern ging er in Paulinzella zu Werke. Petrus zeigte sich auch in diesem Jahr launisch, schickte aber keinen Regen auf die Gäste.

Kleines, feines mit Herzblut gemachtes Festival

Die 16. Auflage bescherte den Besuchern ein kunterbuntes Programm: Rock und Pop, Schlager, Kabarett, Mentalexperimente, Chansons und ein wunderbar erfrischendes Kinder- und Rahmenprogramm ließen das Festival zu einem großen Familienfest werden. Man darf gespannt sein, welche Künstler Michael R.A. Teicher und sein Team beim nächsten Mal aus dem Hut zaubern werden. Die Macher haben nun ein Jahr Zeit, die nächste Auflage vorzubereiten. Das Kulturfestival in Paulinzella ist kein Rock am Ring, kein Wacken oder Sonne, Mond und Sterne. Tatsächlich gelang es den Machern aber Jahr für Jahr, Sponsoren und Besucher von ihrem Konzept zu überzeugen, um namhafte Künstler in das einmalige Ambiente der Klosterruine holen zu können. Es ist ein kleines, feines, aber mit viel Herzblut gemachtes Festival.