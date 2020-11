Am Mittwoch wurden in der Zeit von 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr Kleintransporter und Lkws kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, kam es in bei den Kontrollen zu insgesamt 49 Verstößen.

Nicht angeschnallt, zu schnell und ohne Pause unterwegs

Viele Fahrer hielten ihre vorgeschriebenen Pausen nicht ein, sicherten die Ladung nicht ausreichend oder waren ohne Sicherheitsgurt und mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Gegen die Fahrer wurden Bußgelder von insgesamt 4.200 Euro verhängt.

