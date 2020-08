Lkw reißt Schranke am Bahnübergang Vogelschutz ab

Bereits am Dienstag, dem 4 August, ereignete sich um 15.03 Uhr auf der B 281 am Bahnübergang „Vogelschutz“ ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher einfach weiterfuhr und sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ein unbekannter LKW riss dabei eine Schranke der Halbschrankenanlage am Bahnübergang ab.

Bei dem Lkw könnte es sich um einen weißen Sattelzug mit der Aufschrift KRAVAG handeln. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Saalfeld.

Illegaler Goldsucher in Sitzendorf ertappt

