Lkw rollt los und klemmt bei Mellenbach Fahrer ein

Mellenbach. Die Bergung des Lkw dauert rund drei Stunden.

Bereits am Freitagnachmittag kam es zu einem etwas außergewöhnlicheren Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger LKW-Fahrer fuhr nach bisherigen Erkenntnissen kurz vor 16 Uhr die Kreisstraße 137 von Lichtenhain kommend in Richtung Mellenbach und hielt aus bislang unbekanntem Grund in einer Ausweichbucht an.

Vermutlich stieg der Fahrer im Anschluss aus dem LKW, welcher jedoch kurz darauf selbst ins Rollen geriet. Der Spurenlage zufolge versuchte der 44-Jährige daraufhin wieder in die Fahrerkabine zu gelangen, als der LKW in der Ausweichbucht eine aufsteigende Böschung hinauffuhr und schließlich auf die linke Fahrzeugseite kippte und dort zum Liegen kam.

Der Fahrer wurde zwischen Fahrbahn und Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Glücklicherweise zog sich der 44-Jährige offensichtlich nicht allzu erhebliche Verletzungen an den Beinen zu, sodass er nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus entlassen werden konnte. Nach mehr als drei Stunden konnte der umgekippte LKW schließlich durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Hund in Saale geworfen – Polizei sucht rotblonde Frau mit Zopf

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen