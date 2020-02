Neuhaus am Rennweg. Auf glatter Straße sind zwei Lkw in Neuhaus gegeneinander gerutscht.

Lkw rutschen gegeneinander

Ein Sattelauflieger ist am Donnerstagabend in Neuhaus am Rennweg auf glatter Straße gegen einen entgegenkommenden Lkw gerutscht. Wie die Polizei mitteilte, sei der Sattelzug gegen 19.30 Uhr auf der Sonneberger Straße aus Richtung Neuhaus bergab in Schrittgeschwindigkeit gefahren.

Kurz vor dem Bahnübergang sei er dennoch nach links gerutscht und mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert, der zwar noch anhalten konnte, aber trotzdem mit dem Sattelzug zusammen stieß. Beide Lkw rutschten einige Meter bergab, bevor sie zum Stehen kamen. An den Lkw entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro. Die Straße musste für eine Stunde gesperrt werden.