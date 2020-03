Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lob von allen Seiten für den Rudolstädter Haushalt

So viel Einigkeit war selten. Mit einstimmigem Beschluss setzte der Stadtrat Rudolstadt am Donnerstagabend den Haushalt für das Jahr 2020 in Kraft. Er sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 65 Millionen Euro vor. Wie sich der Betrag grob zusammensetzt, welche Schwerpunkte man setzt und wo investiert werden soll, wurde an dieser Stelle schon berichtet.

Aus den Stadtratsfraktionen wurde der Verwaltung im Wesentlichen Lob gezollt für das Zahlenwerk. Den Ton gab Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) vor, der sich bei „der boomenden Rudolstädter Wirtschaft“ bedankte und bei denjenigen, die die Ansiedlungspolitik nach der Wende zu verantworten haben. Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt haben sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdreifacht und sorgten nun dafür, dass man sich den Erhalt des Theaters, die Sanierung von Straßen und so manche soziale und kulturelle Wohltat leisten können.

Simone Post (Linke) dankte der Verwaltung und fragte zu einzelnen Punkten nach. Sie hätte sich gewünscht, dass auch die Bürger vor Beschluss des Haushaltes mitreden können. Für die Fraktion SPD/Grüne betonte Stephanie Erben die gestiegenen Zuschüsse für die Kultur und den frühen Zeitpunkt des Etatbeschlusses. Steffen Heinzelmann (CDU/FDP/FWG) würdigte den weiteren Schuldenabbau und befand den Anstieg der Personalkosten um rund 600.000 Euro für in Ordnung. „Gutes Personal will gut bezahlt werden“, so der KomBus-Betriebsrat. Zustimmung signalisierten auch die Fraktionen Bürger für Rudolstadt (BfR), Alternative für Deutschland (AfD) und Alternativ für Rudolstadt (AfR).