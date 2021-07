Lösung für Königseer Gymnasium gefunden

Königsee Katrin Prautsch kommt vom Ilmenau-Kolleg und tritt mit dem neuen Schuljahr an die Stelle eines Traumduos, das in Rente geht

Auch am Dr.-Max-Näder-Gymnasium in Königsee können Schüler, Eltern und Lehrer beruhigt in die Ferien gehen. Wenn das neue Schuljahr Anfang September beginnt, wird es trotz des Doppelabgangs von Schulleiter Matthias Neuhof und Stellvertreterin Erika Lichtenheldt eine Führung geben. Seit voriger Woche hat die neue stellvertretende Schulleiterin und bisherige Leiterin des Ilmenau-Kollegs, Katrin Prautsch, ihre Abordnung nach Königsee vom Staatlichen Schulamt Südthüringen erhalten und stellte sich nun den neuen Kollegen vor. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag mit.

Im Rahmen einer Lehrerkonferenz in der Schulaula erfolgte die Verabschiedung des Schulleiters und seiner Stellvertreterin. Diese wurde zu einer Feierstunde, würdig und beschwingt umrahmt von der Bigband des Gymnasiums und garniert mit vielen Verabschiedungsreden, Auszeichnungen und Geschenken. Dazu gehörten auch zwei besondere Rosenstöcke – ein „Admiral“ für Matthias Neuhof und eine „Mildred Scheel“ für Erika Lichtenheld. Bisher wohl einmalig an den Schulen im Landkreis war die Konstellation, dass der „Chef“ und seine „Vize“ gleichzeitig in den Ruhestand gehen.

Insgesamt 40 Jahre im Schuldienst, gehörte Erika Lichtenheld dem Gymnasium in Königsee seit der Gründungsphase vor 30 Jahren an und konnte demzufolge auch persönlich Erlebtes aus dieser Zeit berichten. Zuvor hatte sie an der Goetheschule Königsee unterrichtet. „Wie machen wir Gymnasium? - haben wir uns damals gefragt“, erinnerte sie sich. Mit den Lehrern habe man letztlich alle Fächer abdecken können, Russisch gleich mehrfach, weil es die meisten in ihrer Fächerkombination hatten. Zu ihren vielen Verdiensten gehört die Gründung des Schulfördervereins und ihre Arbeit als Stiftungsratsvorsitzende der Max-Näder-Stiftung. Mit den Seminarfachthemen habe sie Stadtgeschichte und Lokalgeschichte erlebbar gemacht.

Matthias Neuhof war 1997 als neuer Schulleiter nach Königsee gekommen, an eine „gut funktionierende Schule“. Mit seinen Lehrertätigkeiten zuvor an der Otto-Grotewohl-Oberschule in Rudolstadt und am Friedrich-Fröbel-Gymnasium Bad Blankenburg ist er jetzt 38 Jahre im Schuldienst. „Schule ist mehr als die Summe aller Unterrichtsstunden“, fasste Neuhof seine Erfahrungen nach 24 Jahren auf der Lokomotive des Zuges Gymnasium Königsee zusammen. 1400 Schüler habe man zum Abitur geführt, mit dem besten Abiturjahrgang in diesem Jahr. Sein Dank ging dabei auch an das Landratsamt als Schulträger und an den Landrat – zuletzt für die Hilfe beim Ausbau der Digitalisierung und an die Firma Otto Bock, die mit einer Delegation mit Ralf Theisen, Geschäftsführer der Otto Bock Mobility Solutions GmbH, an der Spitze ebenfalls zugegen war.

„Ich möchte Ihnen allen auch im Namen des Kreistages herzlichen Dank sagen für die besonderen Anstrengungen bei der 'Corona-Beschulung' und die gute Schulorganisation. Das wird durch die sehr guten Abiturnoten in diesem Jahr bestätigt“, hob Landrat Marko Wolfram (SPD) gegenüber der Schulkonferenz hervor „All dies und noch viel mehr wurde nur möglich, weil Matthias Neuhof und Erika Lichtenheld hier eine Atmosphäre und einen Rahmen geschaffen haben, der allen, Lehrern, Schülern und unserem technischen Personal, die Möglichkeit bietet, sich zu entfalten. Wenn es überall so gut laufen würde wie bei Ihnen, wären wir bei der Digitalisierung schon weiter. In einem besseren Zustand hätten Sie Ihre Schule nicht hinterlassen können!“

In warmen und sehr persönlichen Worten verabschiedeten sich auch Königsees Bürgermeister Marco Waschkowski (parteilos), der bei beiden Schulleitern noch selbst Unterricht hatte, die Nachbarn von der Regelschule Königsee, Lehrer, Schüler, und Elternbeiratsvorsitzender Henry Götze. „Sie sind für mich Vorbilder und richtige Führungskräfte“, sagte er. Gewürdigt wurde von den Rednern, dass hier eine Bildungseinrichtung von Rang geschaffen wurde, mit vielfältigen Auszeichnungen und glanzvollen Auftritten von Schulchor und Schulband.

„Abschiede sind Tore in neue Welten“, mit diesen Worten Albert Einsteins verabschiedete die Schulfamilie nicht nur die beiden Schulleiter, sondern auch weitere Lehrer, die das Gymnasium ebenfalls altersbedingt verlassen oder aus persönlichen Gründen eine Stelle außerhalb von Königsee antreten. Die Schülervertreter hatten für ihre bisherigen Lehrer als Erinnerungsstücke extra „Maxe“ vorbereitet, persönliche, mit Goldfarbe versehene Stelen, die zu den Schülertraditionen in Königsee gehören.