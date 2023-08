Lohnsteuerhilfe Rudolstadt in neuen Räumen

Rudolstadt. Beratungen ab sofort in der Rudolstädter Marktstraße 1

Die Beratungsstelle der Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi), die seit 1992 in Rudolstadt ansässig ist und Bürgerinnen und Bürger in Fragen rund um die Einkommenssteuer berät, hat neue größere Büroräume in der Marktstraße 1 eröffnet. Die Räumlichkeiten sollen den Mitgliedern mehr Platz für Beratungsgespräche bieten.

Die Lohi bietet eine umfassende Beratung in Steuerfragen an. Die individuelle Situation der Mitglieder wird analysiert, um systematisch Steuersparmöglichkeiten zu identifizieren. Zudem erhalten Mitglieder Beratung von der Ausfüllung der Steuerformulare bis zur Kommunikation mit den Finanzbehörden. Die Steuerbescheide werden geprüft, um den Mitgliedern Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Dieser Service steht Mitgliedern für einen Jahresbeitrag zwischen 59 und 429 Euro zur Verfügung, unabhängig von der Häufigkeit der Inanspruchnahme. Im Zuge der Eröffnungsfeierlichkeiten wurden Spenden in Höhe von jeweils 750 Euro an die Lebenshilfe Saalfeld-Rudolstadt und die Saalfelder Tafel übergeben.

Zurzeit nutzen etwa 1000 Mitglieder aus Rudolstadt das Serviceangebot.

Die Lohi berät Mitglieder steuerlich zu Photovoltaikanlagen bis zu einer Leistung von 30 kWp.